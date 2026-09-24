Industria automobilistike ngre alarmin për objektivat e BE-së mbi prodhimin e baterive

Komisioni Evropian ka vendosur si objektiv përshpejtimin e prodhimit të baterive në kontinent, por prodhuesit e automjeteve tërheqin vëmendjen se industria nuk do të jetë në gjendje t’u përgjigjet brenda afateve të përcaktuara. Ky sinjal shqetësimi vjen si përmbledhje e një studimi të kompanisë Mobility Global, të porositur nga Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automjeteve (ACEA).
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Sipas këtij dokumenti, rrjeti evropian i furnizimit me bateri nuk ka ende kapacitetet e nevojshme për të mbështetur detyrimet e reja të prodhimit vendor. Akti për Përshpejtimin Industrial (IAA) parashikon që, gjashtë muaj pas hyrjes në fuqi të rregullores, bateritë duhet të përfshijnë të paktën tri elementë me origjinë nga BE-ja, përfshirë qelizat. Ndërmjet viteve 2030 dhe 2031, kjo kërkesë do të zgjerohet në pesë komponentë, duke përfshirë sistemin e menaxhimit të baterisë dhe lëndët aktive të katodës.
Megjithatë, analiza thekson se asnjë prej skenarëve të shqyrtuar nuk tregon një ofertë evropiane në lartësinë e kërkesës. Prodhimi i qelizave në Evropë parashikohet të kapë rreth 306 gigavat-orë në vitin 2032, por kjo shifër mbetet e pamjaftueshme për të mbuluar kërkesën e tregut.
ACEA paralajmëron se, nëse akti hyn në fuqi në vitin 2028, afërsisht 3 milionë automjete rrezikojnë të mos përfitojnë nga skemat stimuluese që kushtëzohen nga produktet e prodhuara në Evropë. Arsyeja është mungesa e baterive të prodhuara në territorin e BE-së.
Problemi bëhet edhe më i dukshëm për automjetet komerciale të mesme dhe të rënda. Sipas analizës, deri në vitin 2032 hendeku midis kërkesës dhe ofertës mund të zgjerohet në 23 gigavat-orë, me kërkesën që parashikohet të jetë rreth katërfishi i ofertës evropiane.
Njësfidë shtesë paraqet edhe drejtimi i investimeve. Pjesa më e madhe e fabrikave të mëdha të baterive të programuara në Evropë janë përqendruar te bateritë NMC, ndërsa tregu po zhvendoset gjithnjë e më shumë drejt teknologjisë më të lirë LFP, ku Kina zotëron një pozitë dominuese.
Dokumenti vëren po ashtu se bateritë e prodhuara në Evropë vazhdojnë të jenë dukshëm më të kushtueshme se ato të importuara, teksa projektet e reja për rritjen e kapaciteteve prodhuese ndeshen me pengesa financiare, vonesa në lejet administrative dhe sfida në ekzekutim.
Nga ana e saj, Komisioni Evropian është shprehur se forcimi i zinxhirit vendor të prodhimit të baterive përbën një element thelbësor për të ndërtuar një sistem më të qëndrueshëm dhe më pak të ekspozuar ndaj furnitorëve të jashtëm.