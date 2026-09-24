Honda nxjerr në treg hibridet e rinj vitin e ardhshëm, CR-V hap rrugën

Pas braktisjes befasuese të planeve për tre modele të reja në Amerikën e Veriut, përfshirë dy automjete elektrike, Honda po i jep përparësi zhvillimit të gjeneratës së ardhshme të hibrideve.

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Sipas burimeve, ky kalim strategjik do të materializohet fillimisht me një CR-V Hybrid të rikrijuar.

Një raport i “Nikkei Asia” zbulon se prodhimi i këtij modeli do të nisë në Kanada në shkurt të vitit 2027, për t’u shtrirë më pas edhe në Shtetet e Bashkuara.

Sistemi hibrid i gjeneratës së pestë premton një rritje të efikasitetit të karburantit mbi 10 për qind krahasuar me atë aktual, ndërsa kostoja e prodhimit pritet të ulet me 30 për qind.

Në qendër të këtij sistemi qëndron një motor i ri 2.0-litërsh me katër cilindra dhe injeksion direkt, i asistuar nga dy motorë elektrikë të freskët.

Të gjitha modelet që do ta përdorin këtë teknologji, ashtu si edhe Prelude, do të pajisen me funksionin “S+ Shift” të Honda-s, i cili imiton ndryshimin e marsheve.

Përtej motorizimit hibrid, CR-V-ja e re dhe modelet e tjera do të mbështeten në platformën e ardhshme të kompanisë për automjetet e segmentit të mesëm, e prezantuar në fund të vitit të kaluar.


Shtuar 24.09.2026 22:25

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