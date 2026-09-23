Volkswagen përballet me një sfidë të re: porositë për vetura elektrike tejkalojnë porositë për modelet me motorë djegës në Gjermani

Prodhuesi gjerman Volkswagen po përballet me një rrethanë të papritur në tregun vendas: porositë për automjete tërësisht elektrike kanë tejkaluar porositë për modelet me motorë me djegie të brendshme.
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Në shikim të parë, kjo mund të dukej si një arritje e madhe për kompaninë, e cila ka investuar prej vitesh për të bindur blerësit të kalojnë në makinat elektrike. Megjithatë, zhvendosja e shpejtë e kërkesës po sjell një vështirësi tjetër: fabrikat e Volkswagen janë ende të përshtatura kryesisht për prodhimin e veturave me motorë tradicionalë.
Në uzinën e madhe të Wolfsburgut, që cilësohet si zemra e markës Volkswagen, menaxhmenti ka anuluar turnet shtesë të planifikuara pikërisht për shkak të këtij ndryshimi në kërkesë.
Sipas raportimeve të Telegrafit, uzina tani parashikon të nxjerrë rreth 580 mijë automjete gjatë këtij viti, ndërsa fillimisht ishte planifikuar një prodhim prej më shumë se 600 mijë njësish.
Wolfsburgu, i cili ka 88 vjet që funksionon, aktualisht prodhon modele si Golf, Tiguan dhe Tayron. Megjithatë, edhe Golfi po i afrohet fundit të pranisë së tij në Gjermani: duke filluar nga viti 2027, prodhimi i këtij modeli do të transferohet në fabrikën e Volkswagen në Puebla të Meksikës.
Ndërkohë, kompania po e rrit prodhimin e veturave elektrike në impiante të tjera.
Në Emden, planifikohet shtimi i të paktën dy turneve për të rritur prodhimin e ID.7, teksa fabrika e Zwickau po shfrytëzon kërkesën më të madhe për ID.3 Neo.
Modeli që po bie më shumë në sy është ID. Polo, i cili tashmë ka mbledhur mbi 40 mijë porosi në Evropë. Ky model kompakt prodhohet në Spanjë dhe kohët e fundit fitoi kategorinë “Budget” në çmimet gjermane për makinën e vitit.
Kjo rritje vjen pas një periudhe të gjatë, kur Volkswagen kishte vështirësi për të bindur konsumatorët të zgjidhnin makinat elektrike. Çmimet e larta dhe oferta e kufizuar e kishin penguar kërkesën, ndërsa tani po dalin në treg modele më të vogla dhe më të arritshme, në një kohë kur karburantet e shtrenjta po e bëjnë më joshëse kalimin te automjetet elektrike.
Megjithatë, rritja e shitjeve të veturave elektrike nuk sjell automatikisht edhe rritje fitimi.
Marzhet e fitimit për një makinë elektrike mbeten më të vogla se ato të një modeli të ngjashëm me motor me djegie. Kjo është veçanërisht shqetësuese për Volkswagen, i cili ndodhet në mes të një programi të gjerë për shkurtimin e kostove.
Një tjetër problem qëndron në faktin se një automjet elektrik ka më pak pjesë mekanike dhe zakonisht kërkon më pak punë për montim sesa një makinë tradicionale.
Për rrjedhojë, Volkswagen nuk mund të zëvendësojë thjesht çdo veturë me motor me djegie me një elektrike dhe të presë që fabrikat gjermane të vijojnë të operojnë me të njëjtin kapacitet.
Kjo është arsyeja pse kalimi drejt elektromobilitetit po ushtron trysni mbi impiantet gjermane të kompanisë. Volkswagen tashmë ka njoftuar plane për reduktimin e kapaciteteve dhe të vendeve të punës, ndërsa po i zhvendos investimet gjithnjë e më shumë drejt automjeteve elektrike.
Ironia është e dukshme: Volkswagen ka nevojë që segmenti i makinave elektrike të zgjerohet – dhe ai po zgjerohet. Por sa më shpejt që tregu të largohet nga motorët me djegie, aq më e madhe bëhet trysnia mbi fabrikat e ndërtuara rreth kësaj teknologjie.
Wolfsburgu gjendet pikërisht në qendër të këtij transformimi. Për momentin, uzina më e madhe e Volkswagen vazhdon të prodhojë makina me benzinë, ndërkohë që konsumatorët gjermanë po shfaqin interes gjithnjë e më të madh për alternativat elektrike. /Telegrafi/