Muriqi shënon pesë herë në katër ditë për Fenerbahçen dhe Kosovën

Pesë gola në dy ndeshje dhe në vetëm katër ditë: Vedat Muriqi po kalon një periudhë të shkëlqyer me Fenerbahçen dhe Kosovën.
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Seria nisi më 20 shtator, në javën e gjashtë të Superligës së Turqisë. Sulmuesi kosovar shënoi katër nga golat e Fenerbahçes në fitoren 8-0 ndaj Eyüpsporit.
Ai e gjeti rrjetën në minutat 7’, 21’, 47’ dhe 55’. Kjo ishte hera e dytë në karrierë që Muriqi realizonte katër gola në një ndeshje, ndërsa pas atij takimi numri i golave të tij për Fenerbahçen këtë sezon arriti në shtatë.
Katër ditë më pas, më 24 shtator (e enjte), kapiteni i Kosovës shënoi edhe me fanellën e Dardanëve. Në minutën e 83-të të përballjes me Irlandën në stadiumin “Fadil Vokrri”, goli i tij i dha Kosovës fitoren 1-0 në ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve.
Aksioni vendimtar erdhi nga një goditje e Krasniqit, pas së cilës topi u kthye nga shtylla. Muriqi reagoi menjëherë dhe e dërgoi në rrjetë.
Katër gola në Superligën turke me Fenerbahçen dhe një në Ligën e Kombeve me Kosovën, të shënuar në dy gara e me dy fanella të ndryshme, dëshmojnë formën që po kalon sulmuesi dardan.