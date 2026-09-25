Huggel mbron Xhakën: “Është lojtari më i mirë që kemi pasur

Benjamin Huggel, ish-futbollist i Kombëtares së Zvicrës, i ka dalë në mbrojtje Granit Xhakës pas deklaratës së kapitenit se kishte përdorur një certifikatë të falsifikuar vaksinimi kundër COVID-19.
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Në një intervistë për gazetën zvicerane “Neue Zürcher Zeitung”, Huggel tha se Xhaka duhet ta mbajë shiritin e kapitenit, për sa kohë çështja nuk sjell pasoja të tjera juridike ose sportive dhe konsiderohet e mbyllur në aspektin penal. Ish-lojtari punon sot si trajner dhe komentator i Kombëtares së Zvicrës në televizionin publik SRF.
Huggel theksoi se për këtë vendim duhet të shprehen skuadra dhe trajneri, jo opinioni publik. Sipas tij, nëse trajneri kombëtar Murat Yakin dhe këshilli i skuadrës zhvillojnë një bisedë të hapur e të sinqertë dhe vendosin që Xhaka të vazhdojë si kapiten, nuk ka arsye që kjo të pengohet.
Ai e ndau çështjen e certifikatës nga roli i Xhakës në fushë. Huggel tha se, po të ishte bashkëlojtar i tij, një certifikatë e falsifikuar e COVID-it nuk do ta bënte të humbiste besimin tek ai si kapiten. Sipas tij, falsifikimi i pretenduar i dokumentit nuk lidhet me sjelljen e mesfushorit gjatë lojës.
Duke folur për kontributin e Xhakës, Huggel u shpreh se futbolli zviceran i detyrohet shumë atij. Ai vlerësoi praninë e vazhdueshme të kapitenit, përgjegjësitë që merr përsipër dhe mbështetjen që u jep shumë lojtarëve të tjerë të kombëtares.
Ish-futbollisti shtoi se Xhaka nuk kishte fituar ndonjë avantazh sportiv përmes certifikatës. Sipas Huggel, ai as nuk i kishte mashtruar bashkëlojtarët, as nuk kishte vënë në rrezik suksesin e ekipit.
Huggel foli edhe për episode të mëparshme të Xhakës, të cilat, sipas tij, janë zmadhuar në publik. Për tatuazhin që futbollisti bëri në vitin 2021, gjatë kufizimeve të pandemisë, ai tha se nuk ishte zgjedhja më e mirë, por nuk duhet të shërbejë si përcaktues për vlerësimin e tij.
Ai iu referua gjithashtu festimit me simbolin e shqiponjës nga Xhaka dhe Xherdan Shaqiri në ndeshjen kundër Serbisë në Kupën e Botës 2018. Huggel kujtoi se të dy lojtarët ishin provokuar nga tifozët serbë gjatë gjithë ndeshjes dhe tha se ky fakt duhet marrë parasysh kur vlerësohet episodi.
Në përfundim, Huggel e cilësoi Xhakën futbollistin më të suksesshëm që ka pasur ndonjëherë Kombëtarja e Zvicrës. Ai tha se një ekip i përbërë vetëm nga lojtarë që veprojnë gjithnjë si duhet dhe respektojnë çdo rregull, përgjithësisht nuk arrin sukses në futboll. Ndonëse shpesh kërkohen lojtarë me temperament, sipas tij, qëndrimi ndryshon kur një lojtar e shfaq vërtet atë.
Huggel shtoi se shumë njerëz në Zvicër e kanë të vështirë ta thonë pa rezerva se Granit Xhaka është lojtari më i suksesshëm dhe më i mirë që ka pasur kombëtarja. Në vende të tjera, tha ai, yjet trajtohen ndryshe dhe adhurohen pa kushte.