Bentley refuzon instalimin e ekraneve për pasagjerë në automjetet e veta

Në segmentin e veturave luksoze, montimi i ekraneve për pasagjerët është bërë një prirje gjithnjë e më e përhapur, por prodhuesi britanik Bentley ka marrë një rrugë tjetër, duke mos e përqafuar këtë modë.

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Martin Page, drejtuesi i produkteve të Bentley, u shpreh se marka “nuk do të integrojë asnjëherë” një ekran për personin ulur pranë shoferit, meqë teknologjia duhet të kontribuojë me vlerë dhe jo të mbizotërojë përvojën gjatë lëvizjes.

Ky qëndrim gjen mbështetje edhe te të dhënat e JD Power, të cilat evidentojnë se më shumë se një e treta e zotëruesve të makinave me këtë lloj ekrani nuk e përdorin atë kurrë, teksa raportohen rreth 21 defekte për çdo 100 automjete të pajisura me të.

Modeli elektrik që Bentley do të sjellë së shpejti, i quajtur Torcal, do të përmbajë një ekran qendror OLED, por nuk do të ofrojë ekran për pasagjerin.

Në hapësirën e mbetur bosh, kompania do të propozojë materiale premium si druri, alumini apo fibër karboni.


Shtuar 24.09.2026 13:39

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