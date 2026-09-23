Shtëpia britanike e supermakinave McLaren ka vendosur të përditësojë pamjen e saj vizuale, duke u radhitur në mesin e shumë prodhuesve të automjeteve që kanë zgjedhur të rinovojnë simbolet e tyre gjatë periudhës së fundit.
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Marka e re e kompanisë nuk e lë pas historinë, por përkundrazi merr shkas nga tradita e garave dhe vetë themeluesi, Bruce McLaren.
Aspekti më tërheqës është se logoja e re i rikthehet fillesave të emrit McLaren. Përpara se të shndërrohej në një ikonë globale të motorizmit, mbi një pikë shërbimi në lagjen Remuera të Zelandës së Re qëndronte thjesht mbiemri i familjes McLaren.
Stili i shkronjave që përdorej në atë kohë ka shërbyer si pikënisje për wordmark-un e ri, duke i dhënë kompanisë një ndjesi bashkëkohore pa e shkëputur nga e kaluara, njofton Telegrafi.
Simboli i McLaren ka pësuar disa transformime që nga krijimi i ekipit të garave në Britani në vitin 1963. Versioni i parë përfshinte një kiwi, si homazh për rrënjët e Bruce McLaren në Zelandën e Re.
Një tjetër komponent thelbësor është Speedmark, simboli që McLaren mban që prej vitit 1997. Dizajni u konceptua duke u bazuar në vorbullat aerodinamike që formohen pas krahut të pasmë të një makine dhe me kalimin e kohës u kthye në një nga shenjat më të njohura në universin e supermakinave.
Sidoqoftë, ndryshimi i logos përkon me një periudhë shumë më domethënëse për të ardhmen e kompanisë.
McLaren po bëhet gati të zgjerojë ndjeshëm portofolin e automjeteve, duke shkuar përtej modeleve sportive me motor qendror që kanë karakterizuar identitetin bashkëkohor të markës.
Tashmë është konfirmuar edhe një model që për shumë vite ishte mohuar: makina sportive e lartë (SUV) nga McLaren. Debutimi i tij pritet përpara fundit të kësaj dekade, ndërkohë që kompania po shqyrton gjithashtu një model të dytë me motor përpara dhe ndenjëse në pjesën e pasme.
McLaren thekson se identiteti i ri nuk është thjesht një ndryshim sipërfaqësor. Kompania synon që gjuha e re vizuale të jetë funksionale në automjetet e saj, në aktivitetet sportive, në pikat e shitjes, në platformat digjitale dhe në të gjitha aspektet e tjera të biznesit.
McLaren nuk është pionieri i këtij trendi të modernizimit të logos. Gjigantë si BMW, Volkswagen, Honda, Jaguar dhe Lamborghini, së bashku me shumë të tjerë, kanë thjeshtuar ose rifreskuar identitetet e tyre vizuale gjatë viteve të fundit.
Automobili i parë që do të ekspozojë logon e re është McL 6GT me kambio manuale, duke shënuar nisjen e një faze të re për prodhuesin britanik. /Telegrafi/