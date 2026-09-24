Bentley Torcal debuton me 876 kuaj fuqi dhe bateri për deri në 600 km

Bentley ka zbuluar Torcal-in, automjetin e parë plotësisht elektrik të kompanisë britanike, duke hapur kështu një epokë të re për markën.

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Modeli i ri SUV vjen me fuqi deri në 888 PS dhe 1,350 Nm çift rrotullues, ndërsa varianti Torcal S arrin nga 0 në 100 km/h për vetëm 2.8 sekonda.

Në versionin më të fuqishëm, ai ofron 888 PS, që i korrespondon 876 kuaj-fuqi ose 653 kW, dhe 1,350 Nm çift rrotullues. Bateria e tij siguron kapacitet të mjaftueshëm për të përshkuar deri në 600 km sipas ciklit WLTP.

Me paketën e baterive prej 113 kWh, Torcal mund të përshkojë deri në 600 kilometra bazuar në të njëjtin standard WLTP.

Falë sistemit elektrik 800-volt, makina mbështet karikim me fuqi deri në 400 kW, çka mundëson plotësimin e baterisë nga 10 në 80 për qind për më pak se 20 minuta.

Përtej shifrave të performancës, automjeti prezanton një gjuhë të re stilistike për Bentley-n, me një grilë të madhe të ndriçuar, fenerë të ndarë dhe linja më të pastra të trupit.

Torcal pritet të ketë peshë të madhe në strategjinë elektrike të Bentley-t dhe në zhvillimin e modeleve të ardhshme të prodhuesit. /Telegrafi/


Shtuar 24.09.2026 22:26

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