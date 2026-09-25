KFOR-i vlerëson gjendjen e rrugëve dhe urave në Deçan

Një grup inxhinierësh italianë të KFOR-it ka inspektuar rrugët dhe urat në Deçan, me qëllim shqyrtimin e kushteve të qarkullimit dhe sigurisë së itinerareve.
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Aktiviteti u zhvillua të enjten nga pjesëtarë të Komandës Rajonale Perëndim, të cilët kryen vëzhgime në infrastrukturën lokale, bëri të ditur KFOR-i.
Gjatë kontrolleve u analizua gjendja e urave dhe e rrjetit rrugor, ndërsa u shqyrtuan edhe pengesat e mundshme për lëvizjen e automjeteve.
Misioni i NATO-s në Kosovë deklaroi se këto veprime i shërbejnë monitorimit të zhvillimeve në terren dhe konfirmojnë angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për garantimin e lirisë së lëvizjes dhe krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës.