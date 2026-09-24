Renault rikthen emrin Gordini me një kupe elektrike që s’do të hidhet në treg

Prodhuesi francez i automjeteve Renault ka zbuluar konceptin Renault 8 Gordini Concept, një model që ringjall njërin prej emrave më sportivë të historisë së saj, por me një veçanti të rëndësishme: nuk do të jetë kurrë i disponueshëm për blerje. Makina është konceptuar thjesht si një ushtrim stilistik dhe një mënyrë për të eksploruar sesi simbolet e dikurshme mund të përshtaten në epokën moderne elektrike.
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Zanafilla e projektit qëndron në një garë të brendshme dizajni të organizuar nga Renault, ku u paraqitën mbi 300 skica. Prej tyre, dy propozime arritën deri në fazën e modeleve në shkallë 2:5, ndërsa më pas ekipi përzgjodhi tiparet më të goditura nga secila për t’i bashkuar në konceptin përfundimtar.
Rezultati është një kupe elektrike me dy vende, linjë të ulët dhe karroceri të zgjeruar, e cila nuk synon të kopjojë me përpikëri modelin origjinal të viteve 1960. Në vend të kësaj, dizajnerët kanë veçuar elementet që e bënë atë të dallueshëm dhe i kanë transformuar në një gjuhë bashkëkohore.
Brendësia ndjek të njëjtën filozofi: në vend të një ekrani gjigant, paneli i instrumenteve përbëhet nga një strukturë e punuar alumini dhe një sërë ekranesh të vegjël digjitalë me formë rrethore, të frymëzuar drejtpërdrejt nga treguesit e modelit klasik.
Ambienti i kabinës është veshur me bollëk me Alcantara, teksa sediljet sportive janë të mbuluara me stof korduroi në ngjyrë blu. Një buton kronometri në të kuqe të ndezur i jep hapësirës së brendshme një frymë të theksuar garash, njofton Telegrafi.
Edhe pamja e jashtme vijon me detaje të frymëzuara nga e kaluara. Mbishkrimi “Gordini” është ridizajnuar duke ruajtur esencën e emblemës origjinale, ndërsa logoja e re e numrit “8” ndërtohet nga tetë segmente të veçanta.
Fenerët e përparmë përbëjnë një interpretim modern të sistemit me gjashtë drita që përdorte makina garuese e asaj kohe. Po ashtu, pasqyrat anësore në formë guaske dhe grila që përshkon gjithë gjerësinë e pjesës së poshtme të xhamit ballor janë aludime të drejtpërdrejta ndaj Renault 8 Gordini historik.
Ky koncept debuton në një periudhë kur marka franceze po ringjall disa nga emrat e saj klasikë në versione elektrike, përfshirë Twingo, Renault 4 dhe Renault 5, si dhe më herët kishte prezantuar R17 electric restomod.
Megjithatë, ndryshe nga këto modele, Renault 8 Gordini Concept do të mbetet një kopje unike. Prodhuesi nuk ka ndërmend ta prodhojë apo ta komercializojë këtë kupe.
Publiku do të ketë mundësi ta sodisë nga afër gjatë Panairit Ndërkombëtar të Automjeteve në Paris 2026, i cili do të zhvillohet nga data 12 deri më 18 tetor. /Telegrafi/