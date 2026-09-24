Alfa Romeo lëshon një tjetër pamje enigmatike për konceptin e ardhshëm

Një tjetër imazh i mistershëm është shfaqur nga Alfa Romeo për konceptin më të ri, debutimi i të cilit është planifikuar për panairin e automobilizmit në Paris gjatë muajit tetor.

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Një klip i ri i publikuar nga kompania përmbledh disa prej automjeteve më ikonike të Alfa Romeos, përpara se të lërë të duket për pak çaste një makinë me profil të ulët dhe frymëzim qartësisht sportiv.

Gjatë filmit shfaqen mbishkrime si “Italia”, “Visceral”, “DNA”, “Battito Rosso” dhe “Cuore Sportivo”, terma që mund të sugjerojnë emrin e ardhshëm të automjetit.

Paqartësia mbetet nëse ajo siluetë përfaqëson konceptin e ri apo bëhet fjalë për modelin special 33 Stradale.

Gjithashtu, ky koncept mund të ketë lidhje me Bottegafuoriserie, nismën dedikuar personalizimit të modeleve unike nga Alfa Romeo dhe Maserati.

Në rast se kjo vërtetohet si një veturë e re sportive, ajo mund të luajë rolin e një makine që tërheq sërish vëmendjen drejt shtëpisë italiane. /Telegrafi/


Shtuar 24.09.2026 22:26

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