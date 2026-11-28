BATE Borisov, një prej emrave më të mëdhenj të futbollit në Evropën Lindore, ka pësuar një nga goditjet më të rënda të historisë së tij moderne, duke humbur zyrtarisht vendin në elitën e futbollit bjellorus.
Klubi që për një periudhë të gjatë dominoi kampionatin vendas do ta zhvillojë sezonin e ardhshëm në një kategori më të ulët. Rënia e tij shënon fundin simbolik të një cikli të rëndësishëm në futbollin bjellorus.
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Midis viteve 2006 dhe 2018, BATE fitoi 13 tituj radhazi të kampionatit, një seri e jashtëzakonshme që e vendosi klubin shumë përpara rivalëve të tij për më tepër se një dekadë.
Përtej suksesit në Bjellorusi, skuadra nga Borisov ishte pjesëmarrëse e rregullt në fazat e grupeve të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së Evropës. Në këto kompeticione, ajo arriti të mposhtë edhe kundërshtarë me buxhete shumë më të mëdha.
Fitoret ndaj Bayern Munich, Romës dhe Arsenalit mbeten ndër momentet më të kujtuara të klubit, i cili për vite me radhë shihej si një rival i vështirë, veçanërisht kur luante në shtëpi.
Vitet e fundit sollën një ndryshim të fortë të situatës. Rezultatet ranë, problemet organizative u shtuan dhe cilësia e grupit të lojtarëve nuk ishte më në nivelin e mëparshëm. Kjo solli një rënie të vazhdueshme fillimisht drejt mesit dhe më pas drejt fundit të klasifikimit, deri në përfundimin e këtij sezoni me zbritjen në ligën e dytë.
Në ndeshjen e fundit të Ligës Vysshaya, të zhvilluar sot (e shtunë), BATE barazoi 1-1 me Isloch, rezultat që nuk ishte i mjaftueshëm për të mbajtur gjallë shpresat e mbijetesës.
BATE e mbylli kampionatin në vendin e 15-të, me 25 pikë. Belshina dhe Arsenali përfunduan përpara tij, me nga 27 pikë secili, duke i lënë klubit vetëm sfidën e rindërtimit dhe synimin për t’u rikthyer sa më shpejt mes ekipeve më të mira të Bjellorusisë.