Edhe pse Jose Mourinho ka bërë të qartë se nuk pret lëvizje në hyrje apo dalje nga Real Madridi gjatë janarit, Milani nuk ka hequr dorë nga ideja për të transferuar Endrickun në merkaton e dimrit.
Sipas Gazzetta dello Sport, klubi kuqezi do ta monitorojë situatën e sulmuesit brazilian edhe në javët e ardhshme, pavarësisht qëndrimit të shprehur së fundmi nga trajneri i Real Madridit.
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Mourinho deklaroi të premten, gjatë një konference për shtyp, se nuk dëshiron që ndonjë prej futbollistëve të tij të largohet nga skuadra me hapjen e merkatos së janarit.
“Nuk dua që askush të bashkohet ose të largohet në tregun e transferimeve. Nuk dua që askush të largohet ose të bashkohet gjithashtu. Dera është e mbyllur. Nuk dua asnjë bisedë për transferime”, u shpreh Mourinho.
Pavarësisht këtyre fjalëve, mediumi italian raporton se Milani vazhdon të shpresojë për një marrëveshje. Një faktor që e mban gjallë këtë mundësi është koha e kufizuar e lojës që Endrick po merr nën drejtimin e Mourinhos gjatë këtij sezoni.
20-vjeçari aktualisht nuk po luan për shkak të një dëmtimi, ndërsa Gazzetta dello Sport pretendon se ai e sheh me favor një kalim te Milani.
Agjentët e futbollistit pritet të takohen me drejtuesit e Real Madridit në javët e ardhshme për t’u përcjellë dëshirën e klientit të tyre për t’u larguar, në mënyrë që të ketë më shumë minuta në dispozicion.
Nuk dihet nëse kjo do të mjaftojë për të bindur Real Madridin që ta shesë Endrickun. Sulmuesi përfaqësohet nga Roc Nation Sports, kompani me bazë në SHBA, e cila ka marrëdhënie shumë të mira me pronarin e Milanit, Gerry Cardinale.
Cardinale ka shfaqur publikisht vlerësimin e tij për brazilianin, duke e cilësuar së fundmi talentin e Real Madridit si “një nga lojtarët më të mirë në botë në pozicionin e tij”.
Për Milanin, situata mund të bëhet edhe më premtuese nëse Real Madridi vendos të mos e shesë Vinicius Jr, pavarësisht interesimit të PSG-së. Nëse braziliani qëndron në Bernabeu edhe pas janarit, mundësitë e Endrickut për të fituar më shumë hapësira te Merengues do të mbeten të kufizuara, çka mund t’u japë kuqezinjve një avantazh në përpjekjen për ta transferuar atë.