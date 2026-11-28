Përgatitja për situata katastrofike shpesh lidhet me imazhin e burrave të moshuar që grumbullojnë në bunkerë rezerva ushqimore dhe ujë. Megjithatë, një sondazh i zhvilluar me mbi 1 300 amerikanë ofron një pamje tjetër.
Gratë dhe pjesëmarrësit më të rinj në moshë rezultuan më të prirur ta përkufizonin veten si persona që marrin masa paraprake për kriza të ndryshme, duke nisur nga fatkeqësitë natyrore e pandemitë deri te luftërat.
Të lidhura
None found
Hulumtimi, i publikuar në revistën Social Science Quarterly, u përqendrua te personat që identifikohen me termin anglez prepper, i cili përdoret për ata që përgatiten paraprakisht për raste emergjente.
Mbi një e katërta e të anketuarve thanë se e shohin veten në këtë mënyrë. Rreth 40 për qind e mohuan një identifikim të tillë, ndërsa 34 për qind nuk dhanë një përgjigje të përcaktuar. Rezultatet tregojnë perceptimin që pjesëmarrësit kanë për veten, por nuk japin të dhëna për nivelin real të përgatitjeve të tyre.
Casey Klofstad, autori kryesor i studimit nga Universiteti i Miamit, shpjegon se njerëzit që e quajnë veten të përgatitur për kriza kanë motive dhe prejardhje të ndryshme. Disa mund të ndikohen nga shqetësimet për ndryshimet klimatike dhe përkeqësimin e motit, ndërsa të tjerë nga mungesa e besimit te institucionet.
Të anketuarit që përdornin për veten termin prepper kishin më shumë gjasa të shpreheshin si konservatorë politikë ose të besonin në teori konspirative. Në këtë grup përfshihej edhe besimi se qeveritë mund të ndikojnë apo manipulojnë dukuri si uraganet.
Megjithatë, me këtë identitet identifikoheshin më shpesh edhe njerëz të angazhuar për çështjet mjedisore. Nga ana tjetër, banorët e territoreve më të rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore nuk rezultuan më të prirur ta quanin veten preppers krahasuar me personat që jetojnë në zona me rrezik më të ulët.
Studiuesit po analizojnë nëse përvoja e pandemisë, shtrenjtimi i jetesës dhe vëmendja e shtuar ndaj episodeve të motit ekstrem mund të kenë ndikuar në interesin e të rinjve për përgatitjen ndaj krizave. Për gratë, një shpjegim i mundshëm lidhet me faktin se shumë prej tyre merren me organizimin e furnizimeve dhe planeve familjare në rast emergjence.
Charlene Woracker, nënë e katër fëmijëve, nisi të krijonte rezervat e familjes gjatë pandemisë. Ajo tregon se çdo gjashtë muaj shpenzon rreth 300 paund për ushqime, artikuj higjiene, produkte pastrimi dhe sende të tjera të nevojshme për përdorim të përditshëm.
Sarita Robinson, psikologe në Universitetin e Lancashire-it, thotë se përgatitja synon t’u krijojë njerëzve bindjen se do të jenë në gjendje të kujdesen për familjet e tyre kur të përballen me një emergjencë.
Klofstad dhe ekipi i tij shpresojnë që një njohje më e qartë e arsyeve që i shtyjnë njerëzit të përgatiten të ndihmojë në hartimin e mesazheve publike për përballimin e fatkeqësive.