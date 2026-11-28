Lopët skoceze Highland, të dallueshme për qimet e dendura dhe brirët e lakuar, po kthehen në një atraksion të veçantë për vizitorët e fermave në Britani.
Në disa prej këtyre fermave, të interesuarit mund t’u afrohen kafshëve, t’i prekin dhe t’i krehin. Për shumë njerëz, kjo përvojë është një mënyrë për të shkëputur vëmendjen nga rutina dhe për të kaluar disa orë në natyrë.
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Të dhënat e rezervimeve nga platforma britanike WonderDays tregojnë se gjatë vitit 2025 kërkesa për aktivitetet me lopë Highland u rrit me 2 057 për qind. Në Frankly Farm, në qarkun Shropshire, bashkëpronarja Natalie Franklin-Hackett thotë se takimet me këto kafshë janë tashmë përvoja më e kërkuar nga vizitorët.
Një vendim i nxitur nga një shëtitje me alpaka
Përpara se të merreshin me fermën, Natalie dhe bashkëshorti i saj, John, punonin në shkolla urbane. Përjetimet stresuese gjatë pandemisë i bënë të mendonin për një jetë më pranë natyrës. Një shëtitje me alpaka i bindi ta shqyrtonin më seriozisht zhvendosjen në fshat, edhe pse më herët e kishin planifikuar një hap të tillë vetëm pas daljes në pension.
Fillimisht, çifti bleu nëntë alpaka dhe nisi të organizonte shëtitje me to. Me kalimin e kohës, oferta e fermës u zgjerua me vizita te delet dhe lopët Highland. Sipas Natalies, çdo aktivitet planifikohet duke pasur në qendër mirëqenien e kafshëve.
Një mënyrë për t’u larguar nga ekranet
Natalie shpjegon se disa persona e shohin këtë përvojë si një alternativë ndaj një pasditeje në spa. Familjet vijnë për të kaluar kohë së bashku pa pajisje elektronike, ndërsa çiftet e zgjedhin fermën për një dalje të pazakontë.
Në varësi të aktivitetit të rezervuar, vizitorët mund t’i vëzhgojnë kafshët nga afër, t’i ushqejnë ose t’u krehin qimet.
Matt Jones, drejtues i WonderDays, thotë se platforma ka vënë re një interes gjithnjë e më të madh për veprimtari që i lidhin njerëzit me natyrën dhe kafshët. Ai thekson se një nga arsyet e këtij interesi është mundësia për t’i parë nga afër lopët Highland, madhësia e të cilave nuk përcillet lehtë përmes fotografive apo videove.