Përplasjet mes protestuesve dhe policisë janë zhvendosur edhe në sheshin “Skënderbej”, ku situata paraqitet e tensionuar.
Dy autobotë me ujë janë afruar në shesh, njëri nga krahu i ministrive dhe tjetri pranë selisë së Partisë Socialiste.
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Pavarësisht ndërhyrjes së policisë, protestuesit vijojnë të qëndrojnë në shesh, duke përdorur barriera të improvizuara dhe çadra për t’u mbrojtur nga uji me presion.
Ndërkohë, efektivët vijojnë hedhjen e ujit me presion dhe gazit lotsjellës për shpërndarjen e turmës.
Në disa raste, protestuesit janë kundërpërgjigjur duke hedhur edhe molotovë, duke bërë që përplasjet të vijojnë në disa pika të sheshit.