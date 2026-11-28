Ndonëse në Shtetet e Bashkuara gjeli i detit është simboli i tryezës së Ditës së Falënderimeve, vezët e këtij shpendi janë thuajse të pamundura për t’u gjetur në supermarkete. Ato mund të konsumohen, shija e tyre është e përafërt me atë të vezëve të pulës dhe në të kaluarën janë servirur edhe në restorante prestigjioze të Nju-Jorkut.
Arsyeja kryesore e mungesës së tyre lidhet me shpenzimet e rritjes dhe me mënyrën se si është organizuar industria e mishit të gjelit të detit.
Të lidhura
None found
Ndryshe nga pulat, të cilat nisin të japin vezë rreth moshës pesë muajshe, pulat e detit arrijnë këtë fazë pas afërsisht shtatë muajsh, shpjegon Kimmon Williams, përfaqësuese e Federatës Kombëtare të Gjelit të Detit në SHBA. Një pulë mund të prodhojë deri në 270 vezë në vit, ndërsa një pulë deti jep zakonisht 90 deri në 120 vezë gjatë sezonit të saj të vezëzimit.
Rritja e pulave të detit kërkon më shumë ushqim dhe sipërfaqe më të madhe. Për fermerët që merren me prodhimin e mishit, këto vezë janë të domosdoshme për të siguruar shpendët e brezit pasardhës. Për këtë arsye, përdorimi i tyre për çelje është më i leverdishëm sesa shitja si produkt ushqimor.
Vezët e gjelit të detit kanë përmasa më të mëdha dhe një lëvozhgë më të fortë në krahasim me vezët e pulës. Ato mund të përgatiten të skuqura, të ziera ose në omëletë. Disa kuzhinierë i preferojnë për të verdhën më kremoze, e cila u jep salcave një përbërje më të dendur dhe më të pasur.
Restoranti i famshëm Delmonico’s në Nju-Jork i përfshinte dikur në menu në disa versione, përfshirë omëletat dhe vezët e ziera pa lëvozhgë. Por gjatë shekullit XX, industrializimi i prodhimit të shpendëve i orientoi fermat drejt specializimit: disa u përqendruan te pulat për mish, ndërsa të tjera te pulat për vezë.
Si pasojë, vezët e pulës u bënë më të lira dhe më të disponueshme. Ndërkohë, vezët e gjelit të detit u larguan gradualisht si nga menutë e restoranteve, ashtu edhe nga raftet e dyqaneve. Sot ato gjenden kryesisht te fermerët e vegjël ose te personat që i rrisin vetë këta shpendë.
Ndërkohë, çmimi i gjelit të detit është rritur këtë vit. Sondazhi i Federatës Amerikane të Byrove Bujqësore për Ditën e Falënderimeve të vitit 2026 tregoi se një gjel deti i ngrirë, me peshë rreth 7,3 kilogramë, kushtonte mesatarisht 23,68 dollarë. Kjo shifër ishte rreth 10 për qind më e lartë se një vit më parë.
Sipas të njëjtit sondazh, kostoja mesatare e një vakti tradicional për dhjetë persona arriti në 58,63 dollarë, duke u rritur me 6 për qind.
Një vlerësim i Universitetit Texas A&M bëri të ditur se prodhimi i gjelave të detit gjatë vitit 2026 kishte mbetur përgjithësisht i qëndrueshëm. Humbjet nga sëmundjet ishin më të ulëta krahasuar me një vit më parë dhe, sipas analizës, furnizimi pritej të ishte i mjaftueshëm për kërkesën gjatë festës, pavarësisht rritjes së çmimeve.