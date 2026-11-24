Një kërcitje e vazhdueshme që vjen nga motori shpesh tregon se rripi i transmisionit është dëmtuar ose nuk punon më siç duhet. Shumë drejtues mjetesh përpiqen ta zgjidhin këtë problem duke spërkatur WD-40, por kjo masë mund të ketë efekt të kundërt dhe të shkaktojë dëme të tjera në automjet.
Rripi i transmisionit, i quajtur gjithashtu rrip me kanale, luan një rol thelbësor në vënien në lëvizje të disa pjesëve të makinës, si alternatori, kompresori i kondicionerit dhe, në disa modele, pompa e servodrejtimit. Me kalimin e kohës, ai konsumohet, e humb elasticitetin dhe mund të fillojë të rrëshqasë, duke prodhuar zhurma të bezdisshme, sidomos kur motori ndizet ose kur automjeti është ende i ftohtë.
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Arsyeja pse WD-40 mund ta keqësojë situatën
Edhe pse WD-40 përdoret gjerësisht për të hequr zhurmat dhe për të lubrifikuar pjesë të ndryshme, ai nuk këshillohet për rripat e transmisionit. Aplikimi i tij krijon një shtresë të rrëshqitshme mbi sipërfaqen e rripit, duke ulur fërkimin që i nevojitet për të funksionuar normalisht. Si pasojë, rripi mund të rrëshqasë edhe më shumë dhe të mos i aktivizojë siç duhet komponentët e tjerë të motorit.
Kjo ndikon drejtpërdrejt te alternatori, duke sjellë probleme me karikimin e baterisë, si dhe te sistemet e tjera që varen nga ky rrip. Për më tepër, mbetjet e WD-40 tërheqin pluhur dhe papastërti, gjë që e përshpejton edhe më shumë konsumimin e rripit.
Si duhet të veprojnë shoferët
Në treg gjenden produkte të dedikuara për mirëmbajtjen e rripave, por as ato nuk ofrojnë zgjidhje afatgjatë nëse burimi i problemit është konsumimi, tensionimi i pasaktë ose dëmtimi i pjesëve përcjellëse. Kur rripi ka të çara, është shtrembëruar ose i mungojnë copa gome, mënyra më e sigurt është ta zëvendësoni.
Mekanikët këshillojnë që zhurmat e pazakonta nga motori të mos trajtohen vetëm me spërkatje, por të verifikohet gjendja e rripit, e tensionuesit dhe e rrotullave përcjellëse. Një kontroll i kryer në kohë ndihmon në shmangien e dëmtimeve më serioze dhe të problemeve gjatë udhëtimit.