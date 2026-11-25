Big Brother VIP Kosova 5 po përfshin dinamika të pandërprera, debate dhe përplasje mes banorëve.
Sipas gazetarit dhe opinionistit Vlorijan Halili, ky edicion dallohet për lojërat që po krijojnë konkurrentët dhe për manipulimin e theksuar mes tyre.
Të lidhura
None found
“A ka njerëz interesantë në Big? Po, ka shumë njerëz interesantë, karaktere të ndryshme. A përputhen me njëri-tjetrin? Në shumë raste nuk përputhen, por mënyra se si po gjejnë të manipulojnë njëri-tjetrin është diçka që nuk ka ekzistuar në asnjë Big tjetër”, tha Halili në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova.
Halili foli edhe për deklaratën e Anjezës, e cila u bë virale, rreth një partneri që ajo pretendon se ka jashtë shtëpisë. Sipas tij, kjo mund të jetë pjesë e strategjisë së saj në lojë.
“Anjeza mendoj që është duke luajtur. Duke e parë Anjezën, duke e parë Sharrin dhe duke dëgjuar bisedat që kanë mes vete, nuk mendoj që Sharri mund të jetë tipi i Anjezës. Anjeza e ka shok dhe bën lojë me të brenda shtëpisë, ndoshta edhe pa e ditur fare Sharri”, u shpreh Halili.