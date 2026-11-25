Edita ka biseduar me Bejtën dhe Shqiponjën për atë që, sipas saj, e bën Shqiponjën të flasë më pak gjatë netëve të Prime.
Ajo ka përmendur veshjen si një nga shkaqet e mundshme, duke vënë në dukje se Shqiponja paraqitet me një stil ndryshe në prime nga ai që mban zakonisht.
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“I thashë se edhe veshja në prime mund të të pengojë, të të bëjë të ndihesh pak në siklet dhe të mos mundesh të flasësh. Ne e dimë se Shqiponja e ka stilin më ‘cool’, më ‘chill’; kështu nuk është vetvetja”, ka thënë Edita.
Shqiponja, nga ana e saj, ka shpjeguar se nuk është mësuar të përpiqet për të tërhequr vëmendjen, edhe pse i pëlqen kur të tjerët ia kushtojnë atë.
“Nuk jam mësuar të luftoj për vëmendje. Më pëlqen kur ma japin, por nuk luftoj për të. E di që këtu vëmendja nuk të jepet vetvetiu, sepse të gjithë e duan për vete”, është shprehur ajo.