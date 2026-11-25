Real Madridi mund të sigurojë një epërsi të rëndësishme në fazën me eliminim të Ligës së Kampionëve, nëse e mbyll fazën e ligës në dy vendet e para.
Rregullat e UEFA-s parashikojnë që skuadrat që përfundojnë në vendin e parë ose të dytë t’i luajnë në shtëpi ndeshjet e kthimit deri në finale, nëse arrijnë të kalojnë në raundet pasuese.
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Tetë ekipet e para ndahen në katër çifte sipas renditjes: 1 dhe 2, 3 dhe 4, 5 dhe 6, si dhe 7 dhe 8. Në parim, skuadra që renditet më lart në çift e zhvillon ndeshjen e kthimit në stadiumin e saj.
Përparësia zbatohet edhe në çerekfinale e gjysmëfinale. Katër skuadrat e para të fazës së ligës i luajnë në shtëpi ndeshjet e kthimit në çerekfinale, ndërsa këtë të drejtë në gjysmëfinale e kanë dy të parat.
Kështu, nëse Real Madridi përfundon në njërën prej dy pozitave të para dhe vijon të kualifikohet, mund t’i luajë të gjitha ndeshjet e kthimit në “Santiago Bernabeu”.
Pas pesë ndeshjeve të zhvilluara, madrilenët kryesojnë tabelën e Ligës së Kampionëve dhe janë në një pozicion të mirë për ta siguruar këtë avantazh.