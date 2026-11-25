Akili ka marrë sërish personazhin e “Karinës” dhe ka ironizuar disa prej banorëve të shtëpisë më të madhe në vend.
Këtë radhë, fjalët e saj të para ishin për Antonetën. “Karina” i tha se, sipas saj, Nichi do ta braktisë pas përfundimit të qëndrimit në shtëpi dhe ajo do të mbetet vetëm, transmeton Klankosova.tv.
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“Atij i falet se është 24 vjeç. Do të dalë jashtë, do t’i shkruajë një vajzë më të bukur se ti dhe e di si do të mbetesh ti? Si goma rezervë e një makine të prishur në vitin 1984. Po pse ta ulësh veten? Ti je një gocë e bukur dhe e mirë”, i tha “Karina” Antonetës.
Gjatë paraqitjes në rolin e “Karinës”, Akili pati edhe komente thumbuese për banorë të tjerë.
Reagimet e banorëve mund t’i ndiqni në videon më poshtë: