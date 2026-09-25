Van Dijk drejt fundit të aventurës te Liverpooli, interesim nga tri kampionate

Liverpooli ka pezulluar për momentin bisedimet për zgjatjen e kontratës së Virgil van Dijk, duke shtuar mundësinë që kapiteni holandez të largohet nga “Anfield” si futbollist i lirë në verën e vitit 2027.
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Raportimet e “Football Insider” bëjnë të ditur se klubi ka nisur tashmë planifikimin e brendshëm për gjetjen e zëvendësuesit të tij, me synimin për të rinovuar gradualisht qendrën e mbrojtjes.
Pse Liverpooli nuk po e shqyrton një kontratë të re për Van Dijk?
Mbrojtësi 35-vjeçar është aktualisht në sezonin e dhjetë me Liverpoolin. Marrëveshja e tij me klubin përfundon në fund të sezonit 2026/27, periudhë kur Van Dijk do të jetë 36 vjeç.
Mick Brown, ish-shefi i skautimit, ka deklaruar se drejtuesit e Liverpoolit nuk kanë në plan t’i ofrojnë holandezit një kontratë të re afatgjatë. Arsyeja kryesore lidhet me moshën e futbollistit dhe nevojën e klubit për të riorganizuar repartin defensiv.
Van Dijk mbetet titullar dhe një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit, por drejtuesit sportivë besojnë se një marrëveshje afatgjatë do të kufizonte fondet e pagave për transferimin e një qendërmbrojtësi më të ri.
Arabia Saudite, MLS-ja dhe Turqia ndjekin situatën
Fakti që Van Dijk mund të jetë i lirë në vitin 2027 ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve jashtë Evropës.
Ekipet e Ligës së Arabisë Saudite e kanë ndjekur mbrojtësin që nga viti 2025 dhe kanë mundësinë financiare për t’i paraqitur një ofertë të rëndësishme.
Interesim ka edhe nga klubet e MLS-së amerikane dhe të Superligës turke. Këto skuadra mund të paraqesin oferta kur Van Dijk të hyjë në gjashtë muajt e fundit të kontratës.
Ndërkohë, Liverpooli pritet të intensifikojë kërkimet për pasuesin e tij që në afatin kalimtar të dimrit. Klubi synon të bëjë një investim më të madh në verën e vitit 2027 për të siguruar një qendërmbrojtës të nivelit të lartë.