SHBA-Kinë/ Trump dhe Xi Jinping përballë çështjeve të tregtisë, Tajvanit dhe inteligjencës artificiale

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, priti të enjten në Shtëpinë e Bardhë homologun e tij kinez, Xi Jinping, në kuadër të një vizite shtetërore.
Të lidhura
None found
Takimi u përqendrua te marrëdhëniet strategjike mes dy vendeve, tregtia dhe zhvillimi i inteligjencës artificiale. Gjatë bisedimeve u trajtuan edhe Tajvani, rreziku i përplasjeve dhe bashkëpunimi mes Uashingtonit e Pekinit.
SHBA-ja dhe Kina kanë vendosur të zgjasin me dy muaj marrëveshjen e armëpushimit tregtar mes tyre.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, bëri të ditur se zgjatja i jep palëve kohë shtesë për të vijuar negociatat ekonomike. Marrëveshja, e cila i dha fund luftës tregtare të vitit të kaluar, pritej të përfundonte në nëntor.
Megjithatë, disa prej mosmarrëveshjeve kryesore vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura. Në këtë grup përfshihen tarifat, blerjet kineze, furnizimi me minerale të rralla dhe kufizimet që lidhen me teknologjinë.
Sipas Bessent, Kina po përmbush angazhimin për blerjen e 25 milionë tonëve sojë. Në të njëjtën kohë, ai deklaroi se Pekini nuk ka përmbushur plotësisht premtimin për të blerë 17 miliardë dollarë produkte të tjera bujqësore amerikane.
Zyrtarët e SHBA-së kanë pohuar gjithashtu se furnizimet kineze me minerale të rralla nuk po kryhen në nivelin e parashikuar.
Vizita e Xi Jinping në Uashington u shoqërua nga një ceremoni e posaçme në ambientet e Shtëpisë së Bardhë. Në kopshtin e saj parakaluan trupa ushtarake me uniforma historike, ndërsa aktiviteti përfshiu muzikë dhe fluturime të avionëve ushtarakë.
Trump dhe Xi zhvilluan më pas bisedime në Zyrën Ovale. Kur gazetarët e pyetën për takimin me presidentin kinez, Trump u përgjigj shkurt: “Takim i shkëlqyer”. Ai iu referua edhe vlerësimit të Xi për granitin.
Tajvani ishte një prej temave të tjera të rëndësishme të diskutimit. Agjencia zyrtare kineze e lajmeve raportoi se Xi i kërkoi Uashingtonit ta trajtojë çështjen e Tajvanit “me kujdes”. Ai shprehu gjithashtu shpresën që SHBA-ja të kundërshtojë pavarësinë e Tajvanit.
Një qëndrim i tillë do të ishte më i fortë se formulimi tradicional i Uashingtonit, i cili ka deklaruar se nuk e “mbështet” pavarësinë e Tajvanit. Shtëpia e Bardhë nuk publikoi menjëherë një njoftim zyrtar për këtë pjesë të bisedimeve.
Gjatë takimit, presidenti kinez foli edhe për konceptin e njohur si “Kurthi i Tukididit”. Ky term akademik i referohet rrezikut të një konflikti mes një fuqie në rritje dhe një fuqie të konsoliduar.
Xi deklaroi se ky rrezik mund të kapërcehet, ndërsa nënvizoi nevojën për bashkëpunim mes Kinës dhe SHBA-së. Ai paralajmëroi gjithashtu për pasojat që mund të sillte një përballje mes dy vendeve.
Presidenti kinez kërkoi zhvillimin e një dialogu të rregullt ushtarak dhe krijimin e mekanizmave më të fuqishëm për parandalimin e krizave.
Trump, nga ana e tij, vuri theksin te historia e përbashkët e dy shteteve dhe përmendi aleancën amerikano-kineze kundër Japonisë gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Edhe inteligjenca artificiale ishte pjesë e agjendës, megjithëse dy presidentët paraqitën pikëpamje të ndryshme për mënyrën e menaxhimit të saj.
Trump ka argumentuar se zhvillimi i inteligjencës artificiale nuk duhet të pengohet nga rregulla të reja kufizuese. Sipas tij, SHBA-ja duhet t’i besojë Departamentit të Drejtësisë, ndërsa ka pretenduar se edhe Kina ka të njëjtin qëndrim.
Xi u shpreh se SHBA-ja dhe Kina, si dy prej vendeve kryesore në fushën e inteligjencës artificiale, mbajnë përgjegjësi për administrimin e kësaj teknologjie.
Ai theksoi se zhvillimi i inteligjencës artificiale duhet të mbetet nën kontrollin e njeriut dhe të përdoret në shërbim të mirëqenies së njerëzve.
Në darkën shtetërore të organizuar në Shtëpinë e Bardhë për nder të Xi Jinping pritej të merrnin pjesë edhe drejtues të kompanive të mëdha teknologjike.
Ndër të ftuarit e parashikuar ishin Sundar Pichai i Alphabet, Sam Altman i OpenAI dhe Jensen Huang i Nvidia.