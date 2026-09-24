Hajdari: Kosova synon fitoren edhe ndaj Austrisë

Albian Hajdari ka bërë të ditur se Kosova nuk do të ndalet pas triumfit ndaj Irlandës, pasi synimi i “Dardanëve” është të marrin tri pikët edhe në përballjen e ardhshme me Austrinë.
Përfaqësuesja e Kosovës e nisi me sukses rrugëtimin në Ligën B të Ligës së Kombeve, duke mposhtur Irlandën 1:0 në stadiumin “Fadil Vokrri”. Fitorja i dha skuadrës së Franco Fodës një start të rëndësishëm, ndërsa tash fokusi është përqendruar te ndeshja e radhës.
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Hajdari luajti nga minuta e parë në qendër të mbrojtjes dhe pas përfundimit të takimit foli për peshën e rezultatit dhe atmosferën e veçantë të krijuar në Prishtinë.
“Dua të festoj me tifozët dhe me ekipin. Edhe ndaj Austrisë do të hyjmë për tri pikë. Besoj se edhe atje do të kemi një atmosferë shumë të mirë”, deklaroi Hajdari pas ndeshjes.
Tashmë, mbrojtësi kosovar është i fokusuar te sfida e së dielës, në të cilën Kosova do të luajë në udhëtim kundër Austrisë. Takimi është planifikuar të zhvillohet më 27 shtator dhe do të jetë ndeshja e dytë e “Dardanëve” në këtë edicion të Ligës së Kombeve.
Fitorja kundër Irlandës i ka dhënë Kosovës më shumë besim para kësaj serie ndeshjesh, ndërsa dueli me Austrinë pritet të përbëjë një provë tjetër të rëndësishme për ekipin e drejtuar nga Foda.
Hajdari dhe pjesa tjetër e skuadrës synojnë ta ruajnë ritmin pozitiv edhe në Austri, në një periudhë gjatë së cilës Kosova do të zhvillojë katër ndeshje brenda një kohe të shkurtër.