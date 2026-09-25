Festa e golit nga sulmuesi izraelit ndez polemika pas gjestit me shtizën e flamurit (VIDEO)

Një situatë e pazakontë u regjistrua në përballjen Austri – Izrael, e mbyllur me rezultatin 3-1 në Ligën e Kombeve, ku protagonisti kryesor u bë sulmuesi Sayed Abu Farkhi.
Talenti izraelit shënoi në minutën e 55-të, duke rikthyer përkohësisht baraspeshën në rezultat. Por festimi i tij pas golit shkaktoi menjëherë reagime.
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Abu Farkhi u drejtua pranë këndit të fushës, mori shtizën e flamurit dhe e përdori atë në një gjest që ngjante me përdorimin e një arme.
Arbitri bullgar Kabakov nuk e kaloi pa ndëshkim këtë veprim. Ai i tregoi lojtarit kartonin e dytë të verdhë, duke e përjashtuar nga ndeshja.
Veprimi ka ngjallur polemika të shumta, veçanërisht në një periudhë kur lufta mes Izraelit dhe Palestinës vijon të marrë jetë njerëzish, përfshirë edhe fëmijë.