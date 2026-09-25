Tragjedi gjatë ekskursionit në Iowa, humbin jetën një mësuese dhe nxënësi i klasës së pestë

Një ekskursion shkollor në një rezervat natyror në Iowa, SHBA, është shndërruar në një ngjarje tragjike, pasi një mësuese e klasës së pestë dhe një prej nxënësve të saj kanë humbur jetën.

Sipas autoriteteve hetuese dhe shërbimeve shkollore, mësuesja ndodhej me nxënësit gjatë një vizite edukative në një zonë me interes natyror, e organizuar si aktivitet shkollor jashtë orarit të mësimit, kur ndodhi incidenti.

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Rrethanat e sakta të ngjarjes fatale dhe mënyra se si ajo u zhvillua ende nuk janë bërë publike nga autoritetet.

Humbja e mësueses dhe e fëmijës ka shkaktuar dhimbje të madhe në komunitetin shkollor. Mësues, nxënës dhe prindër kanë shprehur tronditjen dhe ngushëllimet e tyre për familjet e prekura.

Ndërkohë, autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të tragjedisë. Shkolla pritet të ofrojë mbështetje për nxënësit dhe familjet që janë prekur nga kjo ngjarje.


Shtuar 25.09.2026 09:04

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