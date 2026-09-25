Presidenti Aleksandër Vuçiç bën njoftimin e rëndësishëm: Të dielën jap dorëheqjen! Do të bisedoj dhe me Putinin

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka deklaruar në Nju Jork se do të paraqesë dorëheqjen nga posti i presidentit të dielën, më 27 shtator, rreth orës 20:00.
Ai tha se pas dorëheqjes do t’u japë qytetarëve shpjegimin e tij për vendimin. Gjatë qëndrimit në Nju Jork, ku mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, Vuçiç tha se zhvilloi një seri takimesh me përfaqësues të vendeve të rëndësishme.
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Ai përmendi ministrin e Jashtëm gjerman, Sergei Lavrovin e Rusisë, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, kryeministrin e Gjeorgjisë, Irakli Kobakhidze, si dhe takime të planifikuara me zyrtarë amerikanë, sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, António Guterres, dhe përfaqësuesin kinez Han Zheng.
Vuçiç tha se ishte veçanërisht i kënaqur me bisedimet me zyrtarët amerikanë, ndërsa njoftoi se para largimit nga detyra do të zhvillojë edhe një bisedë me presidentin rus, Vladimir Putin.
Një nga çështjet kryesore që ai pret të diskutojë me Putinin, është situata e Industrisë së Naftës së Serbisë, NIS. Vuçiç tha se shpreson që dy ose tre ditë pas bisedës me presidentin rus të ketë më shumë informacion dhe një përgjigje më të qartë për zgjidhjen e çështjes së kompanisë.
Vuçiç sulmon Rašiçin dhe e lidh me Kurtin
Presidenti serb komentoi gjithashtu vendimin e Nenad Rašiçit, kryetarit të partisë “Për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë”, për të mbështetur Listën e Studentëve në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit. Rašiçi ka deklaruar se partia e tij do ta mbështesë fuqishëm Listën e Studentëve “me të gjitha mjetet e disponueshme” dhe do të mobilizojë mbështetësit e saj për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Duke komentuar këtë qëndrim, Vuçiç tha se Rašiçi po ndjek qëndrimet e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. “Nenad Rašiç – ky është vetë Albin Kurti. Nuk është Nenad Rašiç, është Albin Kurti”, deklaroi Vuçiç, duke e akuzuar atë se ndjek urdhrat e Kurtit.
Deklaratat e Vuçiçit vijnë pasi Rašiçi, i cili është pjesë e qeverisë së Kosovës, njoftoi publikisht mbështetjen e partisë së tij për Listën e Studentëve në zgjedhjet e 25 tetorit. Ndërkohë, edhe Lista Serbe ka reaguar ndaj vendimit të Rašiçit, duke e lidhur atë me Kurtin dhe duke e kritikuar për mbështetjen ndaj Listës së Studentëve. Këto janë qëndrime të Listës Serbe dhe jo një vlerësim i pavarur mbi motivet e Rašiçit. Vuçiç foli gjithashtu për paraqitjen e tij në OKB, duke thënë se gjatë vizitës në Nju Jork kishte mbrojtur interesat e Serbisë dhe qytetarëve të saj. Ai theksoi se, edhe pse largimi nga posti është një moment i rëndësishëm, nuk dëshiron të fokusohet te aspekti personal, duke shtuar se një politikan duhet të jetë i përgatitur për t’u larguar një ditë nga politika.
Presidenti serb iu referua edhe marrëdhënieve me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kritikoi veçanërisht Kroacinë për qëndrimet ndaj Serbisë. Ai tha se Beogradi dëshiron marrëdhënie miqësore me vendet e rajonit, ndërsa pretendoi se disa prej tyre synojnë dominimin rajonal. Një tjetër çështje e përmendur nga Vuçiç ishte Expo 2027 që do të zhvillohet në Beograd. Ai tha se për organizimin e aktivitetit ka biseduar me liderë dhe zyrtarë të huaj, përfshirë zyrtarë amerikanë, dhe se Serbia duhet të përfundojë përgatitjet për të qenë mikpritëse e eventit. Në fund, Vuçiç përsëriti se dorëheqjen do ta paraqesë të dielën në mbrëmje, ndërsa tha se qytetarët do të dëgjojnë prej tij shpjegimin e vendimit. Ai kishte njoftuar më herët se pas largimit nga presidenca do të përfshihej në fushatën për zgjedhjet e 25 tetorit si qytetar i zakonshëm.