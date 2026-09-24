Nga koreografia dhe mesazhet e tifozëve te debutimi i Osmanit e festa e Muriqit – 10 momente të veçanta nga Kosova–Irlanda

Takimi Kosovë–Irlandë, i zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri”, solli shumë më tepër se një përballje 90-minutëshe futbolli. Atmosfera në tribuna, mesazhet e tifozëve, të ftuarit specialë dhe momentet vendimtare në fushë i dhanë mbrëmjes një ngjyrim të veçantë.
Stadiumi i Prishtinës ishte i mbushur me emocione që nga paraqitjet para startit deri në vërshëllimën përfundimtare. Në mesin e të pranishmëve ishin kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i FSHF-së, Armando Duka, ndërsa festa kulmoi pas golit të Vedat Muriqit.
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Telegrafi sjell 10 momente nga prapaskenat e ndeshjes që mund të kenë kaluar pa u vënë re gjatë transmetimit.
1. Tifozët mbushën “Fadil Vokrrin” shumë përpara ndeshjes
Tribunat nisën të mbusheshin herët, si nga mbështetësit e Kosovës, ashtu edhe nga tifozët irlandezë. Zhurma dhe entuziazmi u rritën gradualisht, duke paralajmëruar një mbrëmje të veçantë në stadium. Për Kosovën ishte ndeshja e parë në edicionin e ri të Ligës së Kombeve, ndërsa pritshmëritë ishin të larta pas një periudhe të shoqëruar me mungesa dhe ndryshime në përfaqësuese.
2. Koreografia e “Dardanëve” përcolli një mesazh të fuqishëm
Pak çaste para fillimit, tifozët “Dardanë” shpalosën koreografinë e tyre, e cila tërhoqi vëmendjen e gjithë stadiumit. Ajo lidhej me ish-pjesëtarët dhe ish-krerët e UÇK-së të dënuar nga Dhomat e Specializuara në Hagë. Në tribunë u shfaqën fjalët “Unitet. Çlirim. Krenari”, të vendosura në mënyrë që të formonin edhe inicialet UÇK.
3. Albin Kurti e ndoqi ndeshjen pasi mbërriti me vonesë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ishte një nga figurat e pranishme në tribunën VIP. Megjithatë, ai nuk ndodhej në stadium në momentet e para të takimit dhe mbërriti pasi ndeshja kishte nisur, duke ndjekur nga afër pjesën e mbetur të saj.
4. Armando Duka u bë pjesë e një fotografie me drejtuesit e Kosovës
Në “Fadil Vokrri” ishte i pranishëm edhe presidenti i FSHF-së dhe zëvendëspresidenti i UEFA-s, Armando Duka. Gjatë ndeshjes ai u fotografua me kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin e FFK-së, Agim Ademi.
Më vonë, Duka publikoi fotografinë dhe uroi “Dardanët” për paraqitjen e tyre.
5. Erblin Osmani debutoi me përfaqësuesen seniore
Një prej zhvillimeve të veçanta ishte paraqitja e parë e Erblin Osmanit me ekipin A të Kosovës. Futbollisti i Bayern Munichut, 17-vjeçar, ishte grumbulluar për herë të parë me përfaqësuesen seniore, pasi më herët kishte luajtur për grupmoshat e Gjermanisë.
Osmani u aktivizua në minutën e 87-të, duke regjistruar kështu debutimin e tij me Kosovën.
6. Kosova krijoi raste, por pjesa e parë u mbyll pa gola
Kosova e nisi ndeshjen me ritëm dhe ndërtoi disa mundësi të rrezikshme, por Irlanda arriti ta përballojë presionin gjatë pjesës së parë. Vedat Muriqi ishte pranë golit, ndërsa goditja e tij me kokë u ndal nga portieri irlandez.
Edhe pas pushimit, loja mbeti e hapur dhe tensioni në tribuna shtohej me kalimin e minutave. Irlanda pati shumë pak rrezik në sulm dhe, sipas raportimeve pas ndeshjes, regjistroi vetëm një goditje në kuadrat.
7. Muriqi realizoi në minutën e 83-të dhe ngriti në këmbë stadiumin
Goli i shumëpritur erdhi në minutën e 83-të. Pas një aksioni të Kosovës, goditja e Ermal Krasniqit u përplas në traversë, ndërsa Vedat Muriqi reagoi menjëherë dhe me kokë e dërgoi topin në rrjetë për rezultatin 1:0.
Pas këtij momenti, “Fadil Vokrri” shpërtheu në festë.
8. Festa e golit u shoqërua me mesazhin “Drejtësi për Çlirimtarët”
Pas realizimit, Muriqi dhe bashkëlojtarët e tij shfaqën një fanellë të bardhë ku shkruhej “Drejtësi për Çlirimtarët”. Kapiteni e ngriti fanellën përpara tifozëve, duke i dhënë golit një domethënie përtej aspektit sportiv.
Mesazhi lidhej me dënimet e fundit të ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara në Hagë.
9. Pas avantazhit, Kosova kërkoi edhe golin e dytë
Avantazhi nuk bëri që Kosova të tërhiqej. Pak çaste pas golit, Ermal Krasniqi pati mundësi të artë për të dyfishuar rezultatin, ndërsa pranë realizimit ishte edhe Veldin Hoxha.
Mërgim Vojvoda provoi gjithashtu të shënonte, por tentativa e tij u ndal nga portieri irlandez. Në tribuna, çdo aksion i vendasve pritej me reagime të forta nga tifozët.
10. Foda lavdëroi mbrojtjen pas fitores
Me vërshëllimën e fundit, Kosova siguroi fitoren 1-0 dhe tri pikët e para në Ligën e Kombeve. Pas ndeshjes, përzgjedhësi Franco Foda u shpreh i kënaqur me paraqitjen e skuadrës, duke veçuar organizimin në fazën defensive.
“Sot më pëlqeu reparti defensiv. Nuk krijuan asnjë mundësi irlandezët”.
Fitorja tregoi se mbrojtja e përbërë nga Lumbardh Dellova, Ilir Krasniqi dhe Albian Hajdari arriti ta kompensojë mungesën e ish-kapitenit Amir Rrahmani.
Vlerësimi i Fodës erdhi pas një takimi ku Kosova e mbajti portën të paprekur dhe mori tri pikët falë golit të Vedat Muriqit.