Kush e emëroi Vlora Hysenin?”/ Berisha akuzon Ramën, Vuçiqin dhe Baton Haxhiun

Sali Berisha ka reaguar pas debatit të zhvilluar në emisionin “Opinion” për emërimin e Vlora Hysenit në drejtimin e Shërbimit Informativ të Shtetit. Ai e ka cilësuar këtë vendim si të pazakontë dhe ka ngritur pikëpyetje mbi rrethanat që çuan në emërimin e saj, duke përmendur kryeministrin Edi Rama, presidentin serb Aleksandër Vuçiq dhe gazetarin Baton Haxhiu.
Gjatë emisionit, drejtuesi i “Opinion”, Blendi Fevziu, shtroi pyetjen se kush qëndronte pas sjelljes së Vlora Hysenit në krye të SHISH-it. Sipas Berishës, emërimi i saj përbën një rast unik, pasi ajo u vendos në këtë detyrë pasi ishte shkarkuar nga posti i zëvendësdrejtoreshës së Shërbimit Informativ të Kosovës nga Presidentja dhe Kryeministri i Kosovës.
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Në reagimin e publikuar në Facebook, Berisha e lidhi emërimin me një marrëdhënie të pretenduar mes Edi Ramës dhe Aleksandër Vuçiqit. Ai deklaroi se Vuçiqi është “patroni i përbashkët” i Ramës dhe Hysenit, duke e paraqitur këtë si shpjegimin e vetëm për vendosjen e saj në krye të shërbimit informativ shqiptar.
Berisha pretendon se Hyseni ishte shkarkuar nga detyra në Kosovë për shkak të veprimeve të saj, të cilat, sipas mediave, lidhen me shkarkimin e bazës së të dhënave të shërbimit informativ kosovar dhe dorëzimin e tyre te shërbimi inteligjent i Beogradit. Ai e cilësoi si të paprecedentë faktin që një zyrtare e larguar nga posti në Kosovë të emërohej më pas në krye të SHISH-it.
Ai përmendi gjithashtu një udhëtim të Vlora Hysenit në Beograd pas emërimit të saj, duke thënë se, sipas burimeve që i konsideron të pakontestueshme, ajo qëndroi atje për 10 ditë.
Në të njëjtin reagim, Berisha përfshiu edhe emrin e Baton Haxhiut. Ai tha se “rëndom flitet” që gazetari ka qenë “kumbar” i emërimit të Hysenit, ndërsa shtoi se për arsye ligjore Haxhiu është i detyruar të deklarojë se nuk e ka takuar asnjëherë atë. Reagimi u përcoll nga “Bota sot”.