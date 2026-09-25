Sot nis gjykimi në mungesë i 53 të akuzuarve për Masakrën e Mejës

Gjykimi i 53 personave të akuzuar për Masakrën e Mejës mbahet sot pa praninë e tyre, pasi të gjithë të pandehurit ndodhen në arrati. Masakra e Mejës është ndër më të rëndat e kryera gjatë luftës në Kosovë.

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Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ngriti aktakuzën në mungesë në dhjetor 2023 dhe e ndryshoi atë më 23 dhjetor 2024. Më 25 maj 2026, Gjykata e Apelit ktheu për rivendosje vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë që kishte konfirmuar aktakuzën e Prokurorisë Speciale.

Aktakuza i ngarkon të pandehurit me dyshimin se, gjatë viteve 1998-1999, kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen në fshatrat e Komunës së Gjakovës. Sipas saj, ata kanë vepruar në bashkëkryerje, si pjesë e një strukture të përbashkët kriminale.

Të akuzuarit dyshohet se kanë mbajtur role të ndryshme komanduese dhe operative në ushtrinë, policinë dhe shërbimet e sigurisë serbe gjatë luftës në Kosovë. Mes tyre janë zyrtarë dhe pjesëtarë të këtyre strukturave të atëhershme të Serbisë: Momir Stojanoviqi, Sreten Çamoviqi, Nikolla Miqunoviqi, Millovan Kovaçeviqi, Sergej Peroviqi, Verolub Zhivkoviqi, Millan Koturi, Radomir Çoliqi, Dragutin Josifoviqi, Franko Simatoviqi, Momçillo Stanojeviqi, Vllatko Vukoviqi dhe Ilija Todorovi.


Shtuar 25.09.2026 09:14

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