Rashica: Nëse vazhdojmë me këtë ritëm, jemi në rrugën e duhur – ndaj Austrisë do të jetë më e vështirë

Milot Rashica e cilësoi të rëndësishme fitoren e Kosovës ndaj Irlandës, duke veçuar paraqitjen e ekipit dhe shpirtin luftarak të treguar në një përballje të komplikuar.

“Dardanët” e nisën me sukses edicionin e ri të Ligës së Kombeve, pasi mposhtën 1:0 Irlandën në stadiumin “Fadil Vokrri”. Vendimin e takimit e dha kapiteni Vedat Muriqi me golin e tij, ndërsa Rashica ishte pjesë e formacionit të parashikuar nga trajneri Franco Foda.

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Futbollisti kosovar shpjegoi se skuadra e dinte se do të përballej me një rival të fortë fizikisht, të rrezikshëm në lojën në ajër dhe të disiplinuar në mbrojtje. Pavarësisht vështirësive, Kosova krijoi mundësi dhe në fraksionin e dytë arriti të shënonte golin që i solli tri pikët.

Rashica u ndal edhe te forma e tij, duke deklaruar se mungesa e minutave me klubin në ndeshjet e fundit nuk e kishte penguar të paraqitej i gatshëm për kombëtaren.

“E dinim që ndeshja e parë do të ishte e vështirë, pasi Irlanda është skuadër e fortë fizikisht dhe shumë e mirë në duelet ajrore. Gjëja më e rëndësishme ishte ta nisnim kampanjën me fitore. Në pjesën e parë patëm raste, por fati nuk ishte në anën tonë. Pas pushimit krijuam përsëri dhe shënuam. Irlanda mbrohet mirë dhe këtë e bën me gjithë ekipin. Në pjesën e parë, mbrojtësit e tyre e larguan edhe topin nga vija e portës. Ata qëndruan të gjithë prapa, janë lojtarë të gjatë dhe mbroheshin brenda 16-metërshit”, u shpreh ai.

“Në fund arritëm të fitonim dhe ta nisnim me sukses para tifozëve tanë. Nuk kam luajtur shumë me klubin në ndeshjet e fundit, por kam qenë vazhdimisht i gatshëm. Para grumbullimit kam biseduar me trajnerin dhe i kam thënë se do të isha në dispozicion për të dhënë maksimumin. Kjo u pa edhe në fushë, pasi luftuam për njëri-tjetrin. Nëse vazhdojmë kështu, jemi në rrugë të mirë. Përballja me Austrinë do të jetë më e vështirë për shkak të cilësisë së saj. Edhe vitin e kaluar treguam se mund të zhvillojmë ndeshje të mira. Do të shkojmë për fitore”, deklaroi Rashica.

Pas suksesit ndaj Irlandës, Kosova ka nisur përgatitjet për sfidën e dytë të këtij cikli. Të dielën, “Dardanët” do të luajnë në transfertë kundër Austrisë.

Ekipi i drejtuar nga Franco Foda kërkon ta vijojë serinë pozitive të nisur në stadiumin “Fadil Vokrri”, edhe pse përballë austriakëve e pret një test dukshëm më i vështirë.


Shtuar 24.09.2026 23:21

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