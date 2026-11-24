Boca Juniors u shpall kampione e Copa Sudamericana 2026, pasi mposhti bindshëm Atletico Mineiro. Suksesi ka rritur vëmendjen e klubeve kryesore evropiane ndaj disa prej talenteve të rinj të skuadrës, të cilët mund të largohen që në afatin kalimtar dimëror.
Skuadra nga Argjentina ka në radhët e saj tre futbollistë nën 21 vjeç, të cilët kanë luajtur rol të rëndësishëm këtë sezon: Facundo Herrera, Tomas Aranda dhe Leonel Flores. Interes për ta kanë shfaqur klube të La Liga-s, Premier League-s dhe Serie A-së.
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Facundo Herrera, qendërmbrojtësi 20-vjeçar, është shndërruar në një pikë të besueshme të repartit defensiv. Këtë sezon ai ka luajtur në 35 ndeshje zyrtare, ku ka shënuar një gol dhe ka dhënë një asistim.
Kontrata e argjentinasit me Boca Juniors zgjat deri në dhjetor 2028, ndërsa vlera e tij e përllogaritur në treg është rreth pesë milionë euro. Kjo shumë mund të jetë e përballueshme për klubet evropiane që kërkojnë mbrojtës të rinj me përvojë në futbollin e nivelit të lartë të Amerikës së Jugut.
Në rolin e mesfushorit sulmues, vëmendjen e ka marrë 19-vjeçari Tomas Aranda. Me vlerë tregu prej 12 milionë eurosh, ai konsiderohet futbollisti më i vlefshëm mes tre talenteve të Boca Juniors.
Aranda ka kontratë me klubin deri në dhjetor 2029. Në 36 paraqitje gjatë këtij sezoni, ai ka realizuar dy gola dhe ka regjistruar tre asistime. Paraqitjet dhe aftësia e tij për të krijuar lojë kanë zgjuar interes të veçantë në Spanjë dhe Itali.
Edhe anësori Leonel Flores, 19 vjeç, është bërë objekt vëzhgimi nga klube në gjithë Evropën. Ai ka shënuar 14 gola dhe ka dhënë shtatë asistime në 45 ndeshje zyrtare këtë sezon.
Flores është i lidhur me Boca Juniors deri në dhjetor 2029 dhe vlerësohet në tetë milionë euro. Shifrat e tij e bëjnë një nga opsionet sulmuese më tërheqëse për afatin kalimtar të janarit.
Pasi të festojë triumfin kontinental, drejtuesit e Boca Juniors do të shqyrtojnë gjatë javëve të ardhshme të nëntorit dhe dhjetorit interesimin dhe ofertat e mundshme nga Anglia, Spanja dhe Italia.