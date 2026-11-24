Barcelona po shqyrton mundësinë e shitjes së Alejandro Baldes në afatin kalimtar të janarit, ndërsa Manchester United, Chelsea dhe Juventusi kanë shprehur interes për mbrojtësin e majtë.
Sipas gazetës spanjolle SPORT, drejtuesit katalunas nuk e shohin Balden si pjesë të planeve afatgjata. Megjithatë, ata po tregohen të kujdesshëm në mënyrën se si po e trajtojnë çështjen, për të ruajtur vlerën e tij në treg.
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Edhe pse minutat e tij janë pakësuar nën drejtimin e Hansi Flickut, Barcelona vazhdon të shfaqë publikisht mbështetje ndaj futbollistit. Klubi synon kështu të shmangë përkeqësimin e marrëdhënieve me të dhe përfaqësuesit e tij.
Në vend që ta nxisin hapur të largohet, katalunasit presin që vetë Balde të kërkojë një zgjidhje të re. Sipas raportimeve, atij i është komunikuar se Barcelona nuk do ta pengojë nëse vendos të largohet.
Agjenti i tij, Jorge Mendes, kishte këshilluar largimin edhe gjatë verës, por atëherë Balde kishte zgjedhur të luftonte për një vend në skuadrën e Barcelonës. Tashmë, raportimet bëjnë të ditur se Mendes e ka bindur se ndryshimi i ambientit mund t’i shërbejë më mirë karrierës së tij.
Mendes ka udhëtuar së fundmi në Barcelonë për t’u takuar me rrethin e futbollistit dhe ka shqyrtuar alternativa për transferimin e tij në Ligën Premier ose në Itali.
Manchester United dhe Chelsea po e ndjekin situatën, teksa kërkojnë përforcime në krahun e majtë të mbrojtjes. Në garë për Balden është edhe Juventusi.
Barcelona do të preferonte një shitje të përhershme dhe e ka vlerësuar mbrojtësin me 40 milionë euro. Balde, nga ana tjetër, mund të jetë më i prirur për një huazim me mundësi blerjeje. Vendimi përfundimtar pritet të ndikohet edhe nga qëndrimi i vetë lojtarit.