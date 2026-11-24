Topi i Kupës së Botës 2026 u prodhua në Sialkot, ndërsa në topin e finales së Ligës së Kampionëve 2025/26 gjendet mbishkrimi “Made in Pakistan”. Dikur, topat e prodhuar me lidhje termike përbënin kërcënim për një qytet që prej dekadash i qepte topat me dorë, por porositë nuk u ndalën.
Një histori e rrëfyer për vitin 1889 thotë se një rreshter britanik i dha Fazal Elahit një top të dëmtuar. Elahi ishte prodhues shalësh në qytetin garnizon të Sialkotit.
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Ai e çmontoi topin, e mori si model dhe qepi një të ri prej lëkure të zbutur. Më pas, rreshteri porositi edhe gjashtë topa të tjerë.
Porosia e parë nuk shënoi krijimin e një fabrike të vetme. Ajo u pasua nga formimi i një rrjeti punishtesh, furnizuesish dhe eksportuesish, i cili i mbijetoi sundimit britanik dhe skandalit të punës së fëmijëve në vitet 1990. Pas skandalit, qepja u largua nga shtëpitë dhe u përqendrua në qendra të monitoruara.
Edhe pse markat kanë mundësi të prodhojnë topa futbolli pothuajse kudo, porositë e tyre vazhdojnë t’i drejtohen Sialkotit.
Interaktivi tregon rrugëtimin e qytetit garnizon drejt rolit të një prej qendrave ku prodhohen shumë prej topave të futbollit në botë, si dhe arsyet pse prodhuesit e kanë të vështirë të zhvendosen prej andej.