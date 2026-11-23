Eli Junior Kroupi është shndërruar në një nga alternativat që Paris Saint-Germain po shikon me kujdes për merkaton e janarit. Skuadra franceze po përjeton një emergjencë në repartin e sulmit për shkak të dëmtimeve afatgjata të dy lojtarëve kyç.
PSG-ja ka mbetur pa Khvicha Kvaratskhelian dhe Désiré Doué, të cilët kanë pësuar këputje të ligamentit të kryqëzuar dhe pritet të qëndrojnë jashtë fushave deri në përfundim të sezonit. Pikërisht për këtë arsye, drejtuesit e klubit po vlerësojnë mënyra për të forcuar vijën e parë të ekipit.
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Raportohet se sulmuesi 20-vjeçar i Bournemouthit bën pjesë në listën e objektivave. Kroupi ka një kontratë të vlefshme me klubin anglez deri në vitin 2030, ndërsa vlera e tij aktuale në treg llogaritet rreth 68.5 milionë euro. Bournemouthi mund të kërkojë më shumë se 80 milionë euro për ta lënë të lirë.
Gjatë edicionit 2025/26, Kroupi zhvilloi një sezon shumë të mirë, duke shënuar 13 gola në të gjitha kompeticionet. Ai ishte golashënuesi kryesor i Bournemouthit dhe i vetmi tjetër që arriti shifra dyshifrore ishte Antoine Semenyo.
Francezi konkretizoi nëntë raste të pastra shënimi, pati përqindjen më të lartë të goditjeve në portë brenda skuadrës dhe u dallua edhe për efikasitetin para portës. Gjithashtu, ai krijoi 23 raste për shokët e ekipit, duke treguar se nuk është thjesht një finalizues, por edhe një lojtar që ndihmon në ndërtimin e aksioneve sulmuese.
Bournemouthi nuk ka nevojë të nxitojë për ta shitur, pasi Kroupi ka një marrëveshje afatgjatë me klubin. Megjithatë, një ofertë që kalon shifrën 80 milionë euro mund të duket mjaft joshëse për dre