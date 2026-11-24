Këtë të martë, qarku i Kukësit, është zgjuar me mot të qëndrueshëm dhe pa reshje shiu apo bore, por temperaturat kanë shënuar rënie, duke zbritur nga 4 gradë Celsius në qytetin e Kukësit deri në -3 gradë në zonat e thella të banuara, mbi 900 metra mbi nivelin e detit.
Ndërkohë, gjatë natës, reshjet e borës kanë zbardhur disa njësi administrative, si Shishtavec, Zapod, Topjan, Grykë-Çajë, Kalisi dhe Arrën.
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Shtresa e borës, nuk e ka kaluar trashësinë prej 5 centimetrash dhe nuk ka shkaktuar bllokim të rrugëve.
Megjithatë, në këto zona ka prezencë të akullit në akset rrugore, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve.
Drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, veçanërisht në zonat e thella malore.