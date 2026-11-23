Pas largimit nga Chelsea, trajneri anglez Liam Rosenior nisi një etapë të re në Paris FC, ku po tërheq vëmendjen në futbollin francez. Skuadra e kryeqytetit, e cila sezonin e kaluar e mbylli në vendin e 11-të, ka përparuar dukshëm nën drejtimin e tij.
Pas 11 xhirove të Ligue 1, Paris FC mban vendin e dytë dhe është vetëm tri pikë pas Paris Saint-Germainit.
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Dallimi mes dy klubeve shihet edhe te vlera e tyre në tregun e futbollistëve. PSG-ja kryeson me 1.36 miliardë euro, ndërsa Paris FC vlerësohet 193.6 milionë euro dhe renditet në vendin e tetë.
Megjithë këtë hendek të madh financiar dhe në vlerën e lojtarëve, Rosenior e ka mbajtur ekipin në garë me kampionët francezë.
Fitorja e thellë 4-0 ndaj Angers ishte ndër rezultatet që ra më shumë në sy dhe e çoi Paris FC-në në pozitën e dytë.
Trajneri, megjithatë, u ka bërë thirrje lojtarëve të mos e lënë entuziazmin t’i shpërqendrojë dhe të përqendrohen te takimet që vijnë.
Rosenior e ka përshkruar PSG-në si një prej skuadrave më të mira në botë. Megjithatë, paraqitjet e Paris FC-së tregojnë se ekipi mund të jetë rival serioz në kampionat. Ndeshja mes tyre, e parashikuar për 12 dhjetor, pritet të jetë një nga përballjet më interesante të sezonit.
Paris FC ka kaluar nga mesi i tabelës sezonin e kaluar në një pretendente për kreun. Për Roseniorin, Parisi është bërë mundësia për të dëshmuar aftësitë e tij si trajner pas periudhës së vështirë në Londër.