Mauricio Pochettino e nisi periudhën te Manchester Unitedi me një humbje të rëndë. Disfata 4-0 ndaj Liverpoolit, në ndeshjen e tij të parë, vuri në pah edhe më qartë vështirësitë që po kalon skuadra këtë sezon. Trajneri argjentinas ka pak kohë për të ndryshuar drejtimin e situatës.
Një analizë e GOAL e konsideron kalendarin e shtatë ndeshjeve të ardhshme si përcaktues për sezonin e “Djajve të Kuq”. Kur mori vendin e Michael Carrick, synimi i parë i Pochettinos ishte ta rikthente ekipin në zonën e kualifikimit për garat evropiane. Tani, në dritën e rezultateve, shqetësimi kryesor është të largohet nga zona e rrezikut.
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Pas 11 ndeshjesh në Ligën Premier, Manchester Unitedi ka grumbulluar vetëm tetë pikë dhe ndodhet në pozitën e 19-të. Skuadra ka regjistruar vetëm një fitore, në gusht, kur mposhti në shtëpi Ipswich Townin, ekipin e sapongjitur në elitë.
Për ta vënë në kontekst gjendjen, GOAL përmend Tottenhamin e sezonit të kaluar. Në këtë pikë të kampionatit, klubi londinez kishte 18 pikë, por në fund e siguroi mbijetesën me vështirësi, vetëm dy pikë përpara West Hamit, që përfundoi në vendin e 18-të.
Humbja që ngriti alarmin
Rezultati kundër Liverpoolit në “Anfield” e rëndoi edhe më shumë gjendjen e një ekipi që po shfaq mungesë të theksuar vetëbesimi. Unitedi mbeti me dhjetë lojtarë që në minutën e tetë, kur Leny Yoro u përjashtua me karton të kuq pas ndërhyrjes ndaj Alexander Isakut.
Pochettino dhe kapiteni Bruno Fernandes kundërshtuan vendimin e arbitrit. Trajneri e quajti ndëshkimin të padrejtë, ndërsa Fernandes tha se ai e ndryshoi plotësisht ecurinë e ndeshjes.
Por kartoni i kuq i Yoros nuk e shpjegon i vetëm paraqitjen e dobët të Manchester Unitedit. Liverpooli kishte treguar epërsi edhe para përjashtimit dhe e mbylli takimin me 27 goditje drejt portës, kundrejt 11 të kundërshtarit. Vendasit patën 63 për qind të posedimit dhe krijuan raste me vlerë të pritshme golash prej 4.38.
Gary Neville, ish-kapiteni i Unitedit, u trondit nga reagimi i mbrojtjes ndaj sulmeve të Liverpoolit. Duke komentuar në Sky Sports, ai kritikoi mungesën e përqendrimit dhe të reagimit të lojtarëve. Në një moment, goditi veten në fytyrë dhe bërtiti: “Zgjohuni! Ju luani për Manchester Unitedin!”.
Jamie Carragher qeshi me reagimin e Neville, por për tifozët e Manchester Unitedit nuk kishte asgjë për të qeshur në atë situatë.
Roy Keane reagoi edhe më ashpër. Ish-kapiteni legjendar kundërshtoi pretendimin se humbja 4-0 nuk ishte aq e rëndë, duke thënë se Liverpooli mund të kishte shënuar edhe tetë ose nëntë gola.
“Liverpooli duhej të kishte shënuar tetë. Kishte raste të pabesueshme”, tha Keane në një prej komenteve të tij, ndërsa kërkoi që futbollistët të mbajnë më shumë përgjegjësi.
Lojtarët duhet të marrin përgjegjësi
Sipas analizës së GOAL, gjendja e klubit nuk mund t’u faturohet vetëm pronarëve, drejtuesve dhe trajnerëve. Prej vitesh, këto kanë qenë objektivat kryesore të kritikave ndaj Manchester Unitedit, por tani shtrohet gjithnjë e më fort pyetja se çfarë po bëjnë lojtarët për ta kthyer situatën në favorin e skuadrës.
Keane kritikoi edhe tifozët, të cilët duartrokitën ekipin pas humbjes në “Anfield”.
“Çfarë po duartrokisnin? Kjo skuadër përfundoi në vendin e 15-të para dy vitesh. Vitin e fundit fajin ia kemi lënë drejtuesve, pronësisë dhe trajnerëve. Kur do të marrin përgjegjësi lojtarët?”, pyeti ai.
GOAL vëren se, ndonëse drejtuesit kanë gabuar në menaxhimin e klubit dhe në përforcimet e bëra në merkato, skuadra aktuale duhet të jetë në gjendje të shmangë betejën për mbijetesë. Pjesa më e madhe e futbollistëve, në fund të fundit, është e njëjta që sezonin e kaluar përfundoi e treta.
Një tjetër e dhënë alarmuese është numri i golave të pësuar: Unitedi ka lejuar 34 gola në të gjitha garat, më shumë se çdo klub tjetër në pesë ligat kryesore të Evropës. Në gjashtë ndeshjet e fundit, skuadra ka pësuar 19 gola. Ndërsa në Premier League, ka qenë në epërsi vetëm për 18 për qind të kohës së lojës.
Këto shifra tregojnë se dobësitë nuk lidhen vetëm me organizimin e mbrojtjes. Ekipi po has probleme edhe në kontrollin e lojës dhe në mënyrën se si përgjigjet kur gjërat shkojnë keq.
Pochettino synon të rindërtojë besimin
Hapi i parë për trajnerin argjentinas nuk është thjesht të ndryshojë skemën apo të përzgjedhë një formacion tjetër. Sipas analizës, prioriteti është të ringjallë besimin në dhomën e zhveshjes dhe t’i bindë lojtarët se mund të rikthehen te fitorja.
Pas humbjes ndaj Liverpoolit, Pochettino u përpoq të mos ushtronte edhe më shumë trysni mbi futbollistët. Ai vlerësoi angazhimin e tyre, pavarësisht rezultatit të rëndë.
“Çfarë mësova nga lojtarët e mi është se ata duan të luftojnë. Janë të përkushtuar ndaj ekipit dhe klubit, dhe natyrisht duan të fitojnë ndeshje”, deklaroi ai.
Megjithatë, sipas GOAL, përpjekja dhe karakteri nuk mjaftojnë për Manchester Unitedin. Bruno Fernandes duhet të marrë më shumë përgjegjësi dhe të kërkojë më tepër nga vetja e nga shokët e skuadrës. Ekipi, nga ana tjetër, duhet të dëshmojë se mund t’i bëjë ballë presionit.
Shtatë ndeshje me peshë për sezonin
Ndeshjet e ardhshme mund t’i japin Pochettinos rastin ta stabilizojë skuadrën, por kalendari përmban edhe sfida të vështira, të cilat mund ta përkeqësojnë krizën.
Manchester Unitedi do të presë Brentfordin, Coventry Cityn, Nottingham Forestit dhe Sunderlandin. Në transfertë do të luajë kundër Newcastle dhe Arsenalit. Gjatë kësaj periudhe është planifikuar edhe ndeshja me Crystal Palace, më 13 dhjetor.
GOAL thekson se tri prej këtyre kundërshtarëve gjenden në shtatë vendet e fundit të renditjes. Për këtë arsye, Unitedi duhet të synojë të paktën nëntë pikë nga ndeshjet në shtëpi. Në rrethanat aktuale, një bilanc më i dobët do të ishte dështim i madh.
Nëse në fillim të janarit skuadra vazhdon të jetë mes pozitave 14 dhe 20, rënia nga Premier League mund të shndërrohet në një rrezik konkret.
Manchester Unitedi nuk ka luajtur në kategorinë e dytë angleze që prej vitit 1974. Atëherë klubi po kalonte një tranzicion pas largimit të trajnerit legjendar Matt Busby dhe largimit ose rënies së formës së disa prej emrave më të mëdhenj, mes tyre Bobby Charlton, Denis Law dhe George Best.
Tommy Docherty mori drejtimin e një skuadre që ishte në fund të tabelës, por, edhe pas përforcimeve që kërkoi, Manchester Unitedi nuk e shmangu rënien nga liga. GOAL sheh ngjashmëri mes asaj periudhe dhe gjendjes së tanishme, duke paralajmëruar se problemet brenda dhomës së zhveshjes mund të jenë po aq të rrezikshme sa gabimet në fushë.
Pochettino është përballë një prej sfidave më të vështira të karrierës së tij. Pesë javët e ardhshme do të tregojnë nëse ai mund ta rikthejë besimin dhe stabilitetin te një skuadër që duket se ka humbur drejtimin. Për një klub me historinë dhe ambiciet e Manchester Unitedit, shmangia e rënies nga liga nuk do të përbënte sukses, por tani është një shqetësim që nuk mund të shpërfillet.