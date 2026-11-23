Ange Postecoglou, trajneri i Al Nassr, doli në mbështetje të Sadio Manés pasi një gazetar ngriti pikëpyetje mbi përkushtimin e sulmuesit senegalez ndaj klubit, për shkak se ai mungoi në sfidën me Al Ahli.
Mané nuk ishte në skuadër në humbjen 3-1, pasi mori leje për të qëndruar pranë bashkëshortes së tij, Aisha Tima, e cila po sillte në jetë fëmijën e tyre të dytë. Sipas trajnerit australian, kjo arsye ishte plotësisht e kuptueshme dhe nuk duhej vënë në dyshim.
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Pyetja e gazetarit rreth angazhimit të futbollistit shkaktoi reagimin e fortë të Postecoglout.
“A je baba? A ke fëmijë?”, e pyeti ai gazetarin. Pasi mori përgjigje negative, vijoi: “Ndoshta kjo është arsyeja pse po e bën këtë pyetje. Kur ke fëmijë, e kupton se është gjëja më e rëndësishme dhe bekimi më i madh që mund të kesh. Mané është pranë bashkëshortes së tij, ndërsa ajo po sjell në jetë një fëmijë. Asgjë në jetë nuk është më e rëndësishme se kjo”.
Trajneri konfirmoi se kishte qenë vetë ai që i kishte dhënë leje sulmuesit, ndërsa shprehu vlerësim të madh për të.
“Po, ai e kishte lejen dhe bekimin tim. Sadio Mané është një nga njerëzit më të mirë në këtë botë. Mos e vini kurrë në dyshim atë apo përkushtimin e tij ndaj këtij klubi”, u shpreh Postecoglou.
Milioneri që investoi në vendlindjen e tij
Mbështetja e trajnerit lidhet edhe me reputacionin që Mané ka fituar jashtë fushës. Sulmuesi, i lindur në Bambali të Senegalit, nuk i harroi rrënjët e veta edhe pasi arriti sukses dhe pasuri gjatë karrierës.
Ai investoi miliona euro për të ndihmuar banorët e vendlindjes, duke financuar ndërtimin e një spitali dhe të një shkolle. Për spitalin kontribuoi me rreth 600 mijë euro, ndërsa për shkollën me rreth 300 mijë euro.
Mané ndihmoi gjithashtu në përmirësimin e infrastrukturës lokale, sigurimin e internetit dhe dhënien e mbështetjes financiare për familjet në nevojë. Gjatë pandemisë së COVID-19, ai dhuroi rreth 45 mijë euro për autoritetet shëndetësore të Senegalit.
Angazhimi i tij humanitar u njoh edhe ndërkombëtarisht. Në vitin 2022, Mané u bë fituesi i parë i Çmimit Sócrates në ceremoninë e Topit të Artë, vlerësim që nderon punën humanitare dhe përfshirjen shoqërore.
Suksese të shumta edhe në futboll
Mané renditet ndër futbollistët afrikanë më të suksesshëm të gjeneratës së tij. Me Liverpoolin fitoi Ligën e Kampionëve dhe Ligën Premier, ndërsa me Senegalin ngriti Kupën e Kombeve të Afrikës në vitin 2022, duke i siguruar vendit trofeun e parë kontinental në histori.
Ai ka luajtur edhe për Southamptonin dhe Bayern Munichun. Që nga viti 2023 është pjesë e Al Nassr, ku është bashkëlojtar i Cristiano Ronaldos.
Al Nassr u mposht 3-1 nga Al Ahli në ndeshjen e fundit. Ronaldo shënoi golin e vetëm të skuadrës së tij, ndërsa vendasit përmbysën rezultatin në pjesën e dytë.
Megjithatë, deklarata e Postecoglout solli sërish në vëmendje se përkushtimi ndaj një klubi nuk duhet të vihet përballë familjes dhe çasteve më të rëndësishme të jetës.