Florentino Perez, presidenti i Real Madridit, dhe Barcelona do të zhvillojnë një takim kyç të mërkurën, më 25 nëntor 2026, në Gjykatën e Madridit. Të dyja palët janë thirrur në një seancë dëgjimore pajtimi në Sallat 1 dhe 2 të gjykatës, pasi bordi i Blaugranëve e denoncoi publikisht presidentin e Real Madridit për deklaratat e tij të ashpra lidhur me “rastin Negreira”.
Mosmarrëveshja ligjore nisi më 12 maj gjatë një konference për shtyp dhe u thellua një ditë më pas në një intervistë televizive për La Sexta. Në ato dalje publike, Florentino e cilësoi çështjen si “skandalin më të madh në historinë e futbollit”, e akuzoi klubin katalanas për korrupsion të pretenduar dhe deklaroi se gjyqtarët ishin pasuruar dhe kishin favorizuar skuadrën Blaugrana.
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Gjatë paraqitjeve të tij mediatike të asaj dite, presidenti i Real Madridit shprehu qëndrime të forta: “Ky është një rast korrupsioni pa precedent në historinë e futbollit botëror”, tha ai, duke shtuar se “Barça gjithmonë përfiton, por ka edhe ekipe të tjera që janë dëmtuar gjithashtu” dhe se “nuk mund të lejojmë që futbolli më i rëndësishëm të jetë nën dyshimin për korrupsion të paguar për më shumë se 20 vjet”.
Në të njëjtin drejtim, ai e mbylli duke thënë: “Kam fituar shtatë Liga Kampionësh dhe shtatë La Liga. Mund të kisha fituar 14 La Liga, por të tjerat mu vodhën”.
Vetëm pak orë më vonë, në televizion, ai i shtoi edhe më shumë kritikat ndaj shoqatës së gjyqtarëve, duke folur për “korrupsion sistemik” dhe duke deklaruar se “të njëjtët gjyqtarë vazhdojnë të bëjnë të njëjtat gjëra, në mënyrë të hapur”. Ai pohoi gjithashtu se “Këtë sezon na janë grabitur 16 ose 18 pikë” dhe përfundoi: “Nuk erdha këtu që gjyqtarët të pasurohen me paratë e Barcelonës”.
Si kundërpërgjigje, Joan Laporta dhe ekipi juridik i Barcelonës depozituan më 12 qershor një kërkesë për pajtim, si një hap paraprak përpara një padie penale për shpifje. Klubi katalunas po kërkon që Florentino Perez t’i tërheqë publikisht deklaratat e tij, të cilat i konsideron të rreme dhe të dëmshme për reputacionin e institucionit.
Ky proces synon të mundësojë një marrëveshje përpara nisjes së një procesi penal; nëse nuk ka një kërkim falje ose korrigjim që e kënaq Barçën, klubi ka paralajmëruar tashmë se do të vijojë me një padi penale kundër drejtuesit të Real Madridit, i cili nuk është i detyruar të paraqitet personalisht dhe mund të dërgojë përfaqësuesit e tij ligjorë.