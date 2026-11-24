Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth nuk ka dhënë ende miratimin për dërgimin e 60 raketave interceptuese që përdoren nga sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, të prodhuara në SHBA. Disa prej tyre ndodhen në inventarët e vendeve evropiane, raportoi Financial Times duke cituar tre burime të informuara për çështjen.
Kievi ka kërkuar vazhdimisht furnizime shtesë me raketa interceptuese, të cilat i nevojiten për t’u mbrojtur nga sulmet gjithnjë e më të shpeshta ruse me raketa dhe dronë. Sipas FT, në këtë kategori përfshihen raketat amerikane PAC-3 dhe PAC-2; një pjesë e tyre janë në arsenalet evropiane dhe blerja financohet nga aleatët perëndimorë të Ukrainës.
Të lidhura
None found
Transferimi i rreth 20 raketave PAC-2, të një teknologjie më të vjetër, kërkon gjithashtu miratimin e sekretarit para se të mund të realizohet. Ndërkohë, raketat PAC-3 ishin parashikuar të dorëzoheshin gjatë periudhës nga shtatori deri në dhjetor, por autorizimi për dërgimin e tyre nuk është dhënë.
Edhe një nismë tjetër, që synon marrjen e lejes amerikane për prodhimin në Ukrainë të raketave interceptuese për sistemet Patriot, ka ngecur në Pentagon. Një zëdhënës deklaroi për gazetën se politika e SHBA-së për mbështetjen ndaj Ukrainës nuk ka ndryshuar, por nuk pranoi të fliste për raketat e planifikuara për sistemet Patriot.
Një zyrtar i Pentagonit i tha gazetës se Departamenti i Luftës po zhvillon disa përpjekje “paralele” për të “përshpejtuar bashkëprodhimin” e këtyre raketave me “partnerët evropianë dhe Ukrainën”, duke shtuar se puna vijon edhe sot.
Muajin e kaluar, Uashingtoni miratoi shitjen për Ukrainën e 500 raketave PAC-3 për sistemet Patriot, me vlerë 2.1 miliardë dollarë. Megjithatë, dërgesat pritet të nisin vetëm në fillim të viteve 2030.