Gjykata e Lartë e Danimarkës vendosi në favor të një shoqate banesash, e cila kishte ndërprerë 91 kontrata qiraje për të shmangur që kompleksi i saj të cilësohej si “geto e ashpër”.
Vendimi konfirmon një qëndrim në përputhje me politikën e rreptë të Kopenhagës për imigracionin, e cila synon nxitjen e integrimit. Megjithatë, një gjykatë e lartë e Bashkimit Evropian deklaroi vitin e kaluar se zbatimi i ligjit mund të përbëjë diskriminim.
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Legjislacioni danez parashikon rindërtimin dhe rinovimin e komplekseve të banesave sociale, si edhe ndryshimin e përbërjes së tyre shoqërore, kur ato kanë përqendrim të lartë të të huajve. Deri në vitin 2030, 60 për qind e apartamenteve duhet të jepen me qira me çmime tregu për banorë të klasifikuar si “perëndimorë”.
Në çështjen konkrete, Gjykata e Lartë la në fuqi vendimin e vitit 2022 të një gjykate më të ulët, e cila kishte vendosur kundër shtatë qiramarrësve. Ata kishin kundërshtuar dëbimin nga kompleksi i banesave në Nøjsomhed, në Helsingør, në veri të Kopenhagës.
Gjykata arsyetoi se ligji nuk është diskriminues për sa i përket dëbimit të “emigrantëve dhe pasardhësve të tyre nga vendet jo-perëndimore”, pasi kriteri nuk lidhet drejtpërdrejt me përkatësinë etnike. Gjykata e BE-së, në vendimin e vitit të kaluar, ishte përqendruar te ky element dhe kishte argumentuar se ligji do të ishte diskriminues nëse kriteret mbështeteshin te raca, duke ia lënë gjykatave kombëtare vendimin përfundimtar.
“Gjykata e Lartë vëren se zbatimi i këtij kriteri ligjor i ndan njerëzit në dy grupe [emigrantë dhe pasardhës nga vendet jo-perëndimore, dhe të gjithë personat e tjerë]. Të dy grupet përfshijnë një shumicë shumë të madhe origjinash etnike të ndryshme dhe, njëkohësisht, persona me të njëjtën origjinë etnike mund të gjenden në të dy grupet”, thuhet në vendimin danez.
Sipas shoqatave të qiramarrësve, zbatimi i kërkesave ligjore në të gjithë vendin do të kërkojë zhvendosjen e rreth 11.000 personave.
Shoqata e banesave e përfshirë në çështje deklaroi me shkrim se ishte e vetëdijshme për pasojat që dëbimet do të kishin te banorët. Ajo shtoi se kishte marrë masa për t’i ndihmuar ata të gjenin banesa të tjera.
Ministri danez i Strehimit, Jacob Mark, e mirëpriti vendimin, duke thënë se ai “forcon sigurinë, kohezionin shoqëror dhe integrimin”.
Roli i Danimarkës si pioniere në vendosjen e rregullave më të ashpra për imigracionin e ka bërë vendin model për disa shtete të Bashkimit Evropian. Danimarka ishte gjithashtu një nga pesë vendet që javën e kaluar njoftuan synimin për të krijuar në Ruandë një qendër ku do të deportohen azilkërkuesit me kërkesa të refuzuara.
Sipas përkufizimit të Statistics Denmark, në kategorinë e vendeve “jo-perëndimore” përfshihen të gjitha shtetet, përveç 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Andorrës, Australisë, Britanisë së Madhe, Kanadasë, Islandës, Lihtenshtajnit, Monakos, Zelandës së Re, Irlandës së Veriut, Norvegjisë, San Marinos, Zvicrës, Shteteve të Bashkuara dhe Vatikanit.