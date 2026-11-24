Kryeministri Hristijan Mickoski bëri të ditur se Kuvendi pritet të miratojë një ligj të posaçëm, përmes të cilit çiftet e reja të martuara do të mund të blejnë banesa me 20 për qind ulje. Sipas tij, kompanitë e ndërtimit nuk do të marrin subvencione, pasi kanë siguruar fitime të mjaftueshme duke shitur banesa me 3,000 euro për metër katror.
Mickoski shpjegoi se puna për hartimin e ligjit ka nisur dhe se për këtë çështje është zhvilluar një takim me anëtarë të kabinetit të tij, si dhe me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Transportit. Në intervistën për emisionin “Top Tema” të televizionit Telma, ai tha se masa ka shumë gjasa të miratohet përmes një ligji të veçantë në Kuvend.
Të lidhura
None found
Sipas kryeministrit, kompanitë do të detyrohen të vënë në dispozicion të paktën 10 për qind të sipërfaqes së banimit. Për çiftet e reja do të zbatohet ulje prej 20 për qind, ndërsa mosrespektimi i këtij kushti do t’u pamundësojë kompanive marrjen e lejes së ndërtimit.
Ai tha se ligji do të përcaktojë mënyrën e llogaritjes së çmimit: do të merret si bazë çmimi i vitit të kaluar në komunën përkatëse kadastrale dhe do të përllogaritet mesatarja, mbi të cilën do të aplikohet zbritja. Sipas Mickoskit, do të përcaktohen edhe hollësitë ligjore dhe një normë referimi për aktet nënligjore.
Duke iu përgjigjur kritikave të opozitës, Mickoski tha se qëndrimet e saj kanë ndryshuar. Sipas tij, deri dje opozita e akuzonte qeverinë se mbronte kompanitë e ndërtimit, ndërsa tani pretendon se po u cenohen fitimet. Ai shtoi se këto mesazhe i dëgjon shpesh edhe nga mediat pranë opozitës dhe se preferon të mos komentojë më tej.
I pyetur për mundësinë e subvencionimit të kompanive për uljen e çmimit, kryeministri u përgjigj se kjo nuk është e nevojshme. Ai përmendi se kompanitë në Shkup kanë realizuar fitime të mjaftueshme me çmime prej 3,000 eurosh për metër katror.