Çdo ditë, miliona përdorues ngarkojnë fotografi dhe dokumente personale në platforma të ndryshme për t’i përpunuar, konvertuar apo modifikuar. Por sa prej nesh pyesin se çfarë ndodh me këta skedarë pasi i dërgojmë në internet? Zhvillimet e teknologjisë po ofrojnë një alternativë: mjete që kryejnë të njëjtat veprime drejtpërdrejt në pajisjen tonë, pa qenë nevoja të ngarkojmë skedarët në serverë të jashtëm.
Nga nënshkrimi i një dokumenti PDF deri te fshehja e fytyrave në fotografi, përdorimi i mjeteve online është bërë pjesë e përditshmërisë sonë. Studentët, profesionistët, bizneset dhe institucionet mbështeten gjithnjë e më shumë te shërbimet digjitale për të realizuar detyra që dikur kërkonin programe të specializuara.
Të lidhura
None found
Shpesh, për të kryer një veprim të thjeshtë, na kërkohet fillimisht të ngarkojmë skedarin në një faqe interneti. Në varësi të platformës, ai mund të përpunohet në një server të jashtëm, duke ngritur pyetje mbi ruajtjen, përdorimin dhe sigurinë e të dhënave.
Kjo bëhet veçanërisht e rëndësishme kur bëhet fjalë për dokumente identifikimi, kontrata, fotografi personale apo materiale që përmbajnë informacione konfidenciale.
Por a është gjithmonë i nevojshëm ky transferim?
Kur përpunimi i dokumenteve mund të bëhet pa i ngarkuar në serverë të jashtëm
Falë teknologjive moderne të shfletuesve, shumë veprime që më parë kërkonin komunikim me serverë të jashtëm mund të realizohen drejtpërdrejt në kompjuterin ose telefonin e përdoruesit.
Kjo mënyrë funksionimi njihet si përpunim lokal (local processing). Në vend që fotografia apo dokumenti të dërgohet në një server, vetë shfletuesi kryen veprimet e nevojshme.
Një shembull i kësaj qasjeje është ImageToolSpace, një platformë që ofron 30 mjete falas për përpunimin e fotografive, dokumenteve PDF dhe skedarëve digjitalë.
Sipas platformës, përmbajtja e skedarëve përpunohet brenda shfletuesit dhe nuk dërgohet në serverët e shërbimit. Për përdorimin e mjeteve nuk kërkohet regjistrim, instalim programi apo abonim.
Por përtej aspektit teknik, çfarë mund të bëjë konkretisht një përdorues me këto mjete?
Publikimi i fotografive pa ekspozuar identitetin e personave të tjerë
Një nga problemet që haset shpesh gjatë publikimit të fotografive në internet është prania e personave që nuk dëshirojnë të identifikohen.
Kjo situatë është veçanërisht e zakonshme në fotografitë e realizuara gjatë aktiviteteve publike, në shkolla, në ambiente pune apo në rrugë.
Një fotografi mund të përmbajë fytyra, targa automjetesh apo detaje të tjera që zbulojnë informacione personale.
Për këtë qëllim, mjeti Blur Faces & License Plates mundëson identifikimin automatik të fytyrave dhe fshehjen e tyre përmes turbullimit, pikselizimit ose mbulimit të plotë.
Përdoruesi mund të përzgjedhë manualisht edhe targat e automjeteve apo pjesë të tjera të fotografisë që nuk dëshiron të jenë të dukshme.
Ky funksion mund të jetë i dobishëm për gazetarët, institucionet arsimore, krijuesit e përmbajtjeve dhe këdo që publikon fotografi në internet.
Megjithatë, teknologjia nuk zëvendëson kontrollin njerëzor. Identifikimi automatik mund të mos dallojë çdo fytyrë, ndërsa turbullimi nuk garanton gjithmonë anonimitet të plotë.
Dokumentet personale: Çfarë informacioni po ndajmë?
Një tjetër çështje lidhet me kopjet e dokumenteve të identifikimit.
Gjatë aplikimeve për shërbime të ndryshme, regjistrimeve apo procedurave administrative, përdoruesve mund t’u kërkohet të dërgojnë një kopje të kartës së identitetit ose të një dokumenti tjetër personal.
Megjithatë, në disa raste marrësi mund të mos ketë nevojë për të gjitha informacionet që përmban dokumenti.
Një alternativë praktike është Secure ID Copy, një mjet që mundëson mbulimin e informacioneve të caktuara dhe vendosjen e një shënimi mbi qëllimin për të cilin po përdoret kopja.
Për shembull, mbi dokument mund të vendoset një shënim si “Kopje vetëm për aplikim”, duke e bërë më të qartë qëllimin e përdorimit.
Kjo nuk e pengon domosdoshmërisht keqpërdorimin e një dokumenti, por mund të ndihmojë në kufizimin e informacionit të shpërndarë, kur marrësi lejon një kopje me të dhëna të mbuluara.
Për procedurat që kërkojnë dokument të plotë dhe të pandryshuar, duhet të ndiqen kërkesat e institucionit përkatës.
Nënshkrimi i dokumenteve PDF, pa programe të komplikuara
Dokumentet PDF përdoren gjerësisht në komunikimin profesional dhe administrativ. Në shumë raste, përdoruesit kanë nevojë të vendosin një firmë, iniciale apo datë mbi një dokument.
Për të kryer këtë veprim, shpesh kërkohen programe të veçanta ose shërbime që kërkojnë ngarkimin e dokumentit në server.
Përmes mjetit Sign PDF, përdoruesi mund të vizatojë firmën, ta shkruajë ose të përdorë një imazh të saj dhe ta vendosë në pozicionin e dëshiruar brenda dokumentit.
I gjithë përpunimi realizohet në shfletues dhe dokumenti i përfunduar mund të shkarkohet drejtpërdrejt.
Duhet bërë dallimi mes vendosjes së një firme vizuale dhe nënshkrimit elektronik të kualifikuar. Për dokumentet që kërkojnë certifikim digjital ose një formë të caktuar ligjore të nënshkrimit, ky funksion nuk e zëvendëson shërbimin përkatës.
Nga një listë Excel te qindra certifikata të personalizuara
Përgatitja e certifikatave të pjesëmarrjes është një proces i zakonshëm për shkollat, universitetet, organizatorët e konferencave, trajnimet dhe institucionet e ndryshme.
Në një aktivitet me 300 pjesëmarrës, vendosja manuale e emrit dhe e të dhënave në secilën certifikatë mund të kërkojë orë të tëra pune.
Përmes mjetit Bulk Certificate Generator, ky proces mund të automatizohet.
Përdoruesi mund të zgjedhë një model ekzistues ose të ngarkojë dizajnin e vet të certifikatës. Më pas, mjafton të importojë një listë emrash dhe të dhënash në formatin CSV, të eksportuar nga Excel ose Google Sheets.
Mjeti i vendos automatikisht informacionet përkatëse në çdo certifikatë, duke krijuar dokumente të personalizuara për secilin pjesëmarrës.
Përveç emrave, mund të shtohen data, tituj, logo, nënshkrime apo kode QR individuale.
Platforma mbështet deri në 2,000 rreshta të dhënash në një skedar CSV, ndërsa certifikatat mund të shkarkohen si imazhe ose dokumente PDF.
Një tjetër aspekt i rëndësishëm është privatësia: lista e pjesëmarrësve, dizajni dhe certifikatat e gjeneruara përpunohen në shfletues, pa u ngarkuar në serverët e shërbimit.
Ky funksion mund të kursejë ndjeshëm kohë për institucionet që përgatisin rregullisht certifikata, kartela identifikimi apo materiale të personalizuara në sasi të mëdha.
Fotografitë mund të zbulojnë edhe vendndodhjen tonë
Jo të gjitha informacionet që ndajmë përmes fotografive janë të dukshme me sy.
Shumë imazhe digjitale përmbajnë të dhëna shtesë, të njohura si metadata ose EXIF. Këto mund të përfshijnë modelin e pajisjes, datën e realizimit dhe, nëse është regjistruar, vendndodhjen GPS.
Kjo do të thotë se një fotografi e zakonshme mund të përmbajë informacione përtej asaj që shfaqet në ekran.
Edhe pse disa rrjete sociale i heqin automatikisht këto të dhëna, jo çdo mënyrë e shpërndarjes së skedarëve vepron njësoj.
Përpara publikimit apo dërgimit të fotografive, përdoruesit mund të kontrollojnë dhe të heqin këto informacione përmes mjeteve të posaçme për menaxhimin e metadatave.
Ky është një hap i thjeshtë që mund të ndihmojë në mbrojtjen e privatësisë, veçanërisht kur fotografitë shpërndahen publikisht.
Nga dokumentet e skanuara te përpunimi i fotografive
Përpunimi lokal nuk kufizohet vetëm te privatësia.
Mjetet moderne mundësojnë gjithashtu nxjerrjen e tekstit nga fotografitë përmes teknologjisë OCR, krijimin e dokumenteve PDF të kërkueshme dhe bashkimin e dy anëve të një dokumenti identifikimi në një faqe të vetme.
Platforma ofron gjithashtu mjete për identifikimin e fotografive të përsëritura, krijimin e kodeve QR, përpunimin e imazheve në grup, heqjen e metadatave dhe verifikimin e integritetit të skedarëve.
Këto funksione mund të jenë të dobishme si për përdoruesit individualë, ashtu edhe për profesionistët dhe bizneset që punojnë çdo ditë me dokumente dhe përmbajtje digjitale.
A mund të jetë përpunimi lokal një standard i ri i privatësisë?
Përpunimi i skedarëve drejtpërdrejt në pajisjen e përdoruesit ofron një përparësi të rëndësishme: zvogëlon nevojën për transferimin e përmbajtjeve personale drejt serverëve të jashtëm.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se çdo platformë që përdor përpunimin lokal është automatikisht plotësisht e sigurt. Besueshmëria e faqes, mënyra e funksionimit të kodit, përditësimet e shfletuesit dhe praktikat e përgjithshme të sigurisë vazhdojnë të kenë rëndësi.
Gjithashtu, fakti që dokumentet nuk ngarkohen nuk përjashton domosdoshmërisht mbledhjen e informacioneve të tjera, si statistikat e vizitave.
Prandaj, përdoruesit duhet të informohen jo vetëm për funksionet e një shërbimi, por edhe për mënyrën se si trajtohen të dhënat e tyre.
Në një botë ku gjithnjë e më shumë veprime realizohen online, pyetja nuk është vetëm se sa shpejt mund ta përpunojmë një dokument apo fotografi, por edhe sa kontroll ruajmë mbi informacionin tonë personal.
Sepse jo çdo veprim që kryejmë në internet duhet domosdoshmërisht të nënkuptojë dorëzimin e skedarëve tanë.