Pas 16 javësh kampionat, KF Mitrovica ndodhet në vendin e fundit të renditjes me vetëm 11 pikë të arkëtuara, një sezon që po rezulton mjaft i ndërlikuar për skuadrën. Megjithatë, trajneri Seid Onbashi është i mendimit se pozicioni aktual në tabelë nuk pasqyron vlerën reale të ekipit dhe shpreh bindjen se mitrovicasit do të arrijnë të sigurojnë qëndrimin në elitë.
Gjatë një interviste për Telegrafin, Onbashi renditi disa nga faktorët që sipas tij e kanë vendosur skuadrën në këtë pozitë të vështirë, duke veçuar mungesën e fatit, dobësitë në repartin ofensiv, katër penalltitë e dështuara si dhe golat e pranuar në çastet e fundit të ndeshjeve.
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Trajneri e pranon hapur se ecuria e fundit është shqetësuese, pasi ekipi ka regjistruar katër humbje në pesë ndeshjet e fundit. Ai megjithatë vë në dukje se në disa prej këtyre takimeve skuadra ka pasur mungesa të theksuara, ndërsa sulmi pritet të marrë shtysë nga nigeriani Rahman, i cili ka gjetur rrugën e rrjetës dy herë në tri paraqitjet e para.
“Është e vërtetë që jemi në fund të tabelës, por po të shikohen ndeshjet që kemi luajtur, mendoj se edhe kundërshtarët tanë e dinë që nuk e meritojmë këtë pozitë. Fati nuk ka qenë në anën tonë, sulmuesit kanë qenë jashtë forme dhe kemi humbur katër penallti.”
“Në shumicën e rasteve kur kemi humbur apo barazuar, kemi pësuar gol në fund të takimeve. Mund të tingëllojë e çuditshme, por në shumë ndeshje kemi qenë edhe më mirë se kundërshtari”, u shpreh Onbashi për Telegrafin.
Lidhur me rezultatet e dobëta në pesë javët e fundit, ku skuadra ka pësuar katër disfata, trajneri pranon se kjo ecuri është shqetësuese, por rikujton se ekipi është përballur me mungesa të konsiderueshme, pasi në katër ndeshjet e fundit nuk ka pasur në dispozicion pesë futbollistë titullarë.
“Po, në pesë ndeshjet e fundit kemi dështuar. Kemi humbur, siç thashë, duke u ndëshkuar në fund të ndeshjeve, por kjo nuk duhet të jetë arsyetim. Në katër ndeshjet e fundit na kanë munguar pesë lojtarë titullarë dhe ende nuk janë të gatshëm për lojë”, ka thënë ai.
Një nga shqetësimet kryesore të ekipit ka qenë mungesa e efikasitetit në sulm, por Onbashi beson se ardhja e sulmuesit nigerian Rahman ka sjellë ndryshim pozitiv. Futbollisti ka shënuar dy gola në tri ndeshjet e para, ndërsa trajneri vlerëson se prania e tij që nga nisja e sezonit do të kishte ndikuar ndjeshëm në pozicionin e skuadrës.
“Faza sulmuese ka qenë shqetësuese, por me ardhjen e sulmuesit Rahman nga Nigeria, i cili ka arritur të shënojë dy gola në tri ndeshje, jemi përmirësuar pak. Po ta kishim pasur që nga fillimi, besoj se do të ishim shumë më lart”, ka theksuar Onbashi.
Në radhët e KF Mitrovicës aktualisht luajnë tetë futbollistë të huaj, një qasje që sipas trajnerit është pjesë e strategjisë së klubit prej katër vitesh. Ai shprehet i kënaqur me shumicën prej tyre dhe veçon Wellington Ehiabhin, të cilin e cilëson si lojtarin më të mirë në ligë për pozicionin e tij.
“Ne qe katër vjet kemi shumë lojtarë me ngjyrë në ekip dhe kjo është strategji e klubit. Për fat të mirë, shumica prej tyre janë lojtarë të mirë. Sipas mendimit tim, Wellington është edhe lojtari më i mirë në ligë në pozitën e tij. Me ta kemi hyrë në ligë dhe me ta do të mbijetojmë. Nuk është vetëm Mitrovica që ka shumë lojtarë me ngjyrë, por ne si qytet biem më shumë në sy për gjithçka”, u shpreh trajneri.
Për sa u përket mundësive për futbollistët vendas dhe harmonisë brenda skuadrës, Onbashi ka mohuar ekzistencën e problemeve mes lojtarëve të huaj dhe atyre vendas. Ai ka sqaruar se futbollistët e huaj janë pjesë e klubit prej disa vitesh dhe janë integruar plotësisht në ambient, ndërsa lojtarët vendorë vazhdojnë të kenë hapësirën e tyre.
“Nuk kemi probleme me harmoninë në ekip. Këta janë këtu qe katër vjet, janë adaptuar dhe kalojnë mirë me lojtarët tanë vendorë. Hapësirë për lojtarët vendorë ka, por dihet që ne kemi emër të madh si klub. Buxheti ynë nuk është si i klubeve të tjera dhe ne marrim lojtarë vendorë të rinj e të talentuar”, ka deklaruar ai.
Për të ndryshuar situatën në renditje, Mitrovica synon të jetë aktive gjatë afatit kalimtar të janarit. Onbashi ka konfirmuar se klubi do të sjellë futbollistë cilësorë, me qëllim rritjen e konkurrencës në skuadër dhe sigurimin e pikëve të nevojshme për mbijetesë.
“Ne do të përforcohemi në janar dhe do të marrim edhe ndonjë lojtar cilësor, pasi jemi shumë skuadra në garë për mbijetesë. Nuk ka ndonjë dallim të madh mes pikëve dhe me dy fitore ngjitemi lart. Unë besoj në skuadrën time, ne do t’ia dalim, edhe pse jemi të vetmuar dhe nuk kemi aleatë si disa ekipe që kanë bashkëpunime të mira mes vete. Dua ta theksoj se, edhe pse jemi në vendin e fundit, realisht kam lojtarë shumë të mirë në ekip”, ka bërë të ditur trajneri.
Në fund, Onbashi ka theksuar edhe gjendjen financiare të klubit, duke deklaruar se kryesia nuk ka asnjë pagë të papaguar ndaj futbollistëve dhe se ata shpërblehen me bonuse për çdo ndeshje, si në shtëpi ashtu edhe në udhëtim.
“Kryesia e klubit nuk ka asnjë pagë të papaguar ndaj lojtarëve dhe kemi në çdo ndeshje, si në shtëpi ashtu edhe jashtë, bonuse nga kryesia”, përfundoi ai.