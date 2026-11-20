Kryenegociatori i Kosovës, Jeton Zulfaj, zhvilloi një takim me ambasadorin austriak në Prishtinë, Georg Schnetzer, ku u diskutua për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe thellimin e bashkëpunimit në rajon.
Zulfaj shprehu falënderime për përkrahjen e vijueshme që Austria i ka dhënë Kosovës, sidomos në procesin e integrimit evropian, dhe vlerësoi partneritetin e ngushtë që ekziston mes dy shteteve.
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Një pjesë e rëndësishme e bisedës iu kushtua Procesit të Berlinit dhe kontributit që Austria pritet të japë vitin e ardhshëm në avancimin e bashkëpunimit rajonal, pasi Vjena do të marrë rolin e nikoqirit të këtij procesi në vitin 2027.
Në këtë kuadër, Zulfaj nënvizoi domosdoshmërinë e zbatimit të plotë të marrëveshjeve të nënshkruara, veçanërisht atyre që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë me letërnjoftime me Bosnjë e Hercegovinën, si dhe me njohjen reciproke të diplomave dhe kualifikimeve profesionale.
Sipas tij, përmbushja e këtyre marrëveshjeve hap rrugë për studentët dhe fuqinë punëtore, ndërsa shndërrimi i tyre në përfitime të prekshme për qytetarët dhe sipërmarrjet mbetet kyç për thellimin e bashkëpunimit në rajon.