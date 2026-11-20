Me kontratën e Alessandro Bastonit te Interi që skadon në qershor të vitit 2028, e ardhmja e mbrojtësit italian në “San Siro” mbetet e pasigurt, ndërsa Barcelona e vlerëson këtë si një sinjal pozitiv për ta transferuar.
Sipas gazetarit italian Pasquale Guarro, Interi dhe përfaqësuesit e Bastonit janë ulur së fundmi në një takim, por nuk kanë kaluar në negociata konkrete për rinovimin e kontratës.
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Të dyja palët thuhet se kanë zgjedhur të presin dhe të shohin se çfarë ofertash mund të shfaqen në treg për mbrojtësin, përpara se të marrin një vendim për të ardhmen.
Duke qenë se marrëveshja aktuale e 27-vjeçarit me klubin italian vlen deri në qershor 2028, Interi ka ende kohë për ta bindur atë të qëndrojë. Megjithatë, ngadalësia në bisedimet për një kontratë të re e ka rikthyer mundësinë e largimit në qendër të vëmendjes.
Barcelona është një nga klubet që e vlerëson më së shumti profilin e mbrojtësit italian dhe nuk e ka hequr nga lista e objektivave për përforcimin e repartit të mbrojtjes.
Drejtuesit katalanas e kishin shqyrtuar seriozisht idenë e transferimit të tij edhe gjatë afatit kalimtar të verës, por kërkesat financiare të Interit e penguan arritjen e marrëveshjes.
Sipas raportimeve të mëhershme, Barcelona kishte kontaktuar përfaqësuesit e lojtarit dhe ishte informuar për kushtet e mundshme të transferimit, por operacioni nuk u konkretizua.