Brikena Selmanaj është rikthyer në qendër të vëmendjes së mediave dhe rrjeteve sociale, pas aludimeve se ajo dhe Mateo Borri i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Këto aludime nisën pasi ata nuk ndjekin më njëri-tjetrin në Instagram.
Së fundmi, një veprim i saj në një grup privat me fansat në Instagram ka tërhequr vëmendjen. Brikena u është drejtuar vajzave që i dhuruan qenushen Diva, duke i pyetur nëse ndonjëra prej tyre do të dëshironte ta merrte ose nëse njihnin dikë që mund të kujdesej për të.
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Kujtojmë se Brikena e prezantoi Divën në fund të muajit shtator, përmes një postimi në Instagram, ku shfaqej Mateo duke mbajtur qenushen në krahë. “Mirë se erdhe Diva. Emrin ia ka lënë Mateo”, shkruante ajo në atë kohë.
Ky veprim i fundit i Brikenës ka ngritur pikëpyetje të shumta në rrjetet sociale dhe aludimeve për një ndarje të mundshme nga Mateo.