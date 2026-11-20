Në kuadër të takimit të 14-të të Shefave të Mbrojtjes të Iniciativës për Bashkëpunim në Mbrojtje (DECI), komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR), gjeneralmajor Roberto Vergori, i njohu përfaqësuesit e vendeve të rajonit me situatën e sigurisë në Kosovë dhe me veprimtaritë e misionit. Takimi u zhvillua më 20 nëntor në Tiranë të Shqipërisë.
Gjatë fjalës së tij, Vergori prezantoi kontributin e KFOR-it në promovimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Sipas njoftimit zyrtar të KFOR-it, ai paraqiti një përmbledhje të gjendjes së sigurisë dhe aktiviteteve të përditshme të misionit, duke nënvizuar se ato mbështeten në prioritetet e tij operative të ripërtërira.
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Komandanti theksoi se KFOR-i vijon të optimizojë strukturën dhe vendosjen e forcave, me qëllim që misioni të mbetet i aftë për të përmbushur detyrat e veta. Ai sqaroi se ky proces zhvillohet gradualisht dhe varet nga rrethanat në terren, ndërsa mund të kthehet prapa nëse zhvillimet e sigurisë vënë në rrezik stabilitetin e qëndrueshëm në Kosovë dhe rajon.
Vergori rikonfirmoi angazhimin e KFOR-it për zbatimin e mandatit afatgjatë, sipas Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Ai shtoi se misioni vazhdon të ndihmojë në krijimin dhe ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës, si dhe në sigurimin e lirisë së lëvizjes, në mënyrë të paanshme dhe në bashkërendim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX).
Iniciativa DECI, e krijuar në vitin 2012 nën drejtimin e Italisë, shërben si një platformë rajonale për bashkëpunim strategjik dhe ushtarak midis vendeve të Adriatikut dhe Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i saj është adresimi i sfidave të përbashkëta të sigurisë dhe forcimi i stabilitetit në rajon.